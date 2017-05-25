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25 мая 2017, 22:44 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» победил «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 99:95 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Следующий матч пройдет 27 мая в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 22 очка, что стало его личным рекордом. В составе «Химок» больше всех очков набрал Алексей Швед (31).

«Зенит» повел в серии до трех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге.
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