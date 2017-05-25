«Зенит» победил «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 22 очка, что стало его личным рекордом. В составе «Химок» больше всех очков набрал Алексей Швед (31).