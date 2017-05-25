«Зенит» победил «Химки» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 99:95 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, который состоялся в
Санкт-Петербурге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Аарон Уайт, набравший 22 очка, что стало его личным рекордом. В составе «Химок» больше всех очков набрал Алексей Швед (31).
«Зенит» повел в серии до трех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет 27 мая в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter