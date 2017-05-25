Сергей Базаревич близок к уходу из «Трабзонспора»

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич с большой вероятностью покинет «Трабзонспор». По информации «Известий», турецкий клуб готов продлить контракт со специалистом еще на один сезон, однако сам Базаревич хочет рассмотреть более интересные варианты продолжения карьеры.

Как сообщил «Известиям» источник из окружения тренера, в услугах наставника сегодня заинтересованы клубы Единой лиги ВТБ, немецкой Бундеслиги и итальянской Лиги А.

— Сейчас Базаревич планирует взять паузу, а уже после окончания плей-офф всех ведущих европейских чемпионатов он примет решение о продолжении карьеры, — пояснил источник из окружения тренера.

Решение 52-летнего тренера покинуть турецкую Суперлигу во многом обусловлено нестабильным финансовым положением команды из Трабзона. В ходе сезона-2016/17 у клуба несколько раз возникали серьезные задолженности перед игроками и тренерами. По словам агента Базаревича Обрада Фимича, «Трабзонспор» до сих пор не рассчитался с российским тренером.

— Могу подтвердить, что «Трабзонспор» должен Базаревичу еще три месячные зарплаты, — сообщил представитель специалиста. — Надеюсь, что турецкий клуб выполнит все обязательства по контракту. В тяжелых условиях Базаревич сумел сохранить для клуба прописку в Суперлиге, выжал максимум из нынешнего состава. Есть ли вариант, при котором Базаревич останется в «Трабзонспоре»? Есть, но пока рано говорить о его будущем.

Под руководством Базаревича «Трабзонспор» занял 12-е место в регулярном сезоне. Изначально перед тренером стояла задача вывести команду в плей-офф, однако после Нового года у команды начались финансовые сложности. В середине марта задолженность клуба перед баскетболистами составляла 2,5 месяца, что привело к бойкоту тренировок и серии поражений, которые отбросили команду за пределы топ-8.

Напомним, в январе 2016 года Сергей Базаревич был назначен главным тренером мужской сборной России. Пока тренер справляется с поставленными задачами, сборная без труда квалифицировалась на чемпионат Европы 2017 года и не проиграла ни одного товарищеского матча.

Тренерская карьера Сергея Базаревича началась в 2001 году, когда он стал играющим тренером московского «Динамо». С тех пор он возглавлял несколько российских клубов — «ЦСК ВВС-Самара», «Динамо», «Красные Крылья» и «Локомотив-Кубань». В сезоне-2012/13 самарский клуб под его руководством выиграл Кубок вызова.