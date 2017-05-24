ЦСКА договорился о продлении контракта с Хайнсом и интересуется Клайберном
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс останется в клубе. Об этом в своем Твиттере сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Пик. Армейцы уже договорились с 30-летним баскетболистом обо всех деталях нового контракта.
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В нынешнем сезоне Хайнс принял участие в 26 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 7,3 очка, делая 3,1 подбора и 1,3 передачи. Также на его счету 8,5 очка и 4,3 подбора в 35 играх Евролиги.
Также, по информации Пика, российский клуб проявляет интерес к форварду «Дарюшафаки» Уиллу Клайберну. 27-летний американец выходил на паркет в 34 матчах Евролиги в завершившемся сезоне, в среднем набирая 13,0 очка и делая 5,1 подбора.
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