ЦСКА договорился о продлении контракта с Хайнсом и интересуется Клайберном

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В нынешнем сезоне Хайнс принял участие в 26 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 7,3 очка, делая 3,1 подбора и 1,3 передачи. Также на его счету 8,5 очка и 4,3 подбора в 35 играх Евролиги.

Также, по информации Пика, российский клуб проявляет интерес к форварду «Дарюшафаки» Уиллу Клайберну. 27-летний американец выходил на паркет в 34 матчах Евролиги в завершившемся сезоне, в среднем набирая 13,0 очка и делая 5,1 подбора.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Huge get for CSKA in Will Clyburn, showed promise under David Blatt. He's a future Euroleague star. <a href="https://t.co/9TubPwPyAw">pic.twitter.com/9TubPwPyAw</a></p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/867367676913623040">24 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>