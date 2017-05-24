Василий Карасев: Очень хочется привезти в Питер Евролигу

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— «Зенит» впервые стал вторым в регулярном сезоне. Как оцените этот результат?

— На «хорошо». Для нашей команды это большой результат. Прогресс. Все-таки мы всего третий сезон в лиге. Хотя плохие игры тоже были. Вспомнить хотя бы домашние поражения от УНИКСа и «Локомотива». Не особо доволен и выступлением в Кубках. Если бы они пришлись на конец сезона, результат и там мог быть лучше.

— «Сибур Арена» или «Юбилейный» — где вам комфортнее?

— Не хотелось бы их сравнивать. «Юбилейный» для меня вообще родной зал, а «Сибур» — одна из лучших арен в России. Правда, когда ты играешь и тренируешься на одной и той же площадке — это большой плюс. Мы же работаем на тренировочной базе, а матчи проводим в «Юбилейном». Может быть, из-за этого процент побед у нас в итоге чуть ниже. Ведь визуальные и тактильные ощущения на разных площадках все равно разные: в своем зале с некоторых точек можно и с закрытыми глазами в кольцо попадать. С другой стороны, благодаря этой ситуации «Зенит», возможно, стал лучше играть на выезде. Мы не привязаны к определенному залу — можем выйти и победить в любом.

В ПЛЕЙ-ОФФ ВСЕ РЕШАЕТ ЗАЩИТА

— Впереди первый матч полуфинальной серии с «Химками». Готовы?

— Подготовились, считаю, хорошо. Одним дали чуть передохнуть, другим подтянули «физику». Соперника разобрали. Правда, когда идешь к такой серии, все равно хочется чего-то большего. Но как показывает практика — все будет решать настрой и сама игра.

— По ходу четвертьфинальной серии с ВЭФом вы сказали, что Сергей Карасев и Янис Тимма были тенями самих себя в «регулярке». Решили эту проблему?

— У каждого игрока по ходу сезона есть периоды, когда он выглядит лучше или хуже. Просто на каком-то отрезке Карасев и Тимма показывали не совсем свою игру. У обоих сейчас было время восстановиться и отдохнуть. Надеюсь, с «Химками» увидим их во всей красе.

— Ваши матчи с «Химками» в регулярном чемпионате получились сумасшедшими с точки зрения зрелищности и интриги. Можно ли ожидать чего-то подобного и в полуфинале плей-офф?

— Мне кажется, наша первая игра с «Химками» получилась более открытой. Обе команды набрали от 110 очков. А вот вторая была более тягучей, и все в конечном счете свелось к битве за результат. Понятно, что теперь уровень волнения и ответственности вырастет, а процент попаданий — упадет. Это и Евролига только что лишний раз доказала: подобные турниры выигрываются за счет защиты. Правда, и мы, и «Химки» больше стараемся играть от нападения. Поэтому не думаю, что команды закроются и очков на табло будет совсем уж мало.

ЗАДАЧА — ВЫМОТАТЬ ШВЕДА

— В регулярке вы дважды обыграли «Химки» и опередили их в таблице. Видите ли в этом позитивный психологический момент или попросите игроков забыть о том, что было раньше?

— С одной стороны, плей-офф — совершенно другая история. С другой — у ребят теперь есть уверенность в своих силах. Они понимают, что могут обыгрывать «Химки». Главное, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность. И чтобы команда понимала, что и сейчас выиграть можно только за счет собственной работы.

— В какой степени исход серии будет зависеть от дуэли поигравших в НБА Сергея Карасева и Алексея Шведа?

— Я не рассматриваю эти матчи как дуэль двух игроков. «Зенит» не зависит от одного человека — в любой момент могут сыграть и другие люди. В большей степени мы играем командой. Что касается «Химок», то их четвертьфинал с «Енисеем» показал: у них львиную долю очков набирает Швед. 83 балла за 3 игры! От его результативности команда очень зависит. В этом, возможно, минус «Химок». Ведь если нам удастся остановить Алексея, все окажется гораздо легче.

— Как «закрыть» Шведа, уже придумали?

— У Алексея в нападении очень хороший технический арсенал. И «закрыть» его очень сложно. Это игрок и с трехочковым броском, и с проходом, и с передачей. Наша задача — вымотать его. Чтобы атаки у него были тяжелыми. С постоянным давлением. И чтобы его процент попаданий к концу матча падал. Но думать только о Шведе перед полуфиналом плей-офф непозволительно. В «Химках» тоже есть, кому забивать и помимо него. Взять Сергея Моню, Вяльцева, легионеров.

— Другой старый способ не рассматриваете: закрыть всех остальных, и пусть лидер делает, что хочет. Ведь в одиночку такие серии не выигрываются.

— Швед может выиграть и в одиночку. В первом матче плей-офф с «Енисеем» это было прекрасно видно. В концовке забивал только Алексей, а остальные немножко подыгрывали. Так что это нам не подходит.

В НАДЕЖДЕ НА ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

— Помимо выхода в финал плей-офф Единой лиги ВТБ на кону в вашей серии стоит и путевка в Евролигу. Этот факт держите в голове?

— В Евролиге Питер еще не играл. И если нам удастся привезти ее на берега Невы — это будет большим достижением. Ставится на это очень многое, но и насколько велика ответственность — сами понимаете.

— Подобная цель вдохновляет?

— В какой-то степени это поддавливает. Но, как показал этот сезон, команда может настроиться на нужные игры и выдать результат. Так что это давление, возможно, только подхлестнет ребят.

— Футбольный «Зенит» — третий. Баскетбольный «Зенит» может закончить сезон на более высоком месте. Это для вас тоже стимул?