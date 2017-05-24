Василий Карасев: Очень хочется привезти в Питер Евролигу
Накануне полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Химки» главный тренер петербуржцев рассказал «СЭ» о том, как собирается выводить свой клуб в финал.
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— «Зенит» впервые стал вторым в регулярном сезоне. Как оцените этот результат?
— На «хорошо». Для нашей команды это большой результат. Прогресс.
— «Сибур Арена» или «Юбилейный» — где вам комфортнее?
— Не хотелось бы их сравнивать. «Юбилейный» для меня вообще родной зал, а «Сибур» — одна из лучших арен в России. Правда, когда ты играешь и тренируешься на одной и той же площадке — это большой плюс. Мы же работаем на тренировочной базе, а матчи проводим в «Юбилейном». Может быть,
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— Впереди первый матч полуфинальной серии с «Химками». Готовы?
— Подготовились, считаю, хорошо. Одним дали чуть передохнуть, другим подтянули «физику». Соперника разобрали. Правда, когда идешь к такой серии, все равно хочется
— По ходу четвертьфинальной серии с ВЭФом вы сказали, что Сергей Карасев и Янис Тимма были тенями самих себя в «регулярке». Решили эту проблему?
— У каждого игрока по ходу сезона есть периоды, когда он выглядит лучше или хуже. Просто на
— Ваши матчи с «Химками» в регулярном чемпионате получились сумасшедшими с точки зрения зрелищности и интриги. Можно ли ожидать
— Мне кажется, наша первая игра с «Химками» получилась более открытой. Обе команды набрали от 110 очков. А вот вторая была более тягучей, и все в конечном счете свелось к битве за результат. Понятно, что теперь уровень волнения и ответственности вырастет, а процент попаданий — упадет. Это и Евролига только что лишний раз доказала: подобные турниры выигрываются за счет защиты. Правда, и мы, и «Химки» больше стараемся играть от нападения. Поэтому не думаю, что команды закроются и очков на табло будет совсем уж мало.
ЗАДАЧА — ВЫМОТАТЬ ШВЕДА
— В регулярке вы дважды обыграли «Химки» и опередили их в таблице. Видите ли в этом позитивный психологический момент или попросите игроков забыть о том, что было раньше?
— С одной стороны,
— В какой степени исход серии будет зависеть от дуэли поигравших в НБА Сергея Карасева и Алексея Шведа?
— Я не рассматриваю эти матчи как дуэль двух игроков. «Зенит» не зависит от одного человека — в любой момент могут сыграть и другие люди. В большей степени мы играем командой. Что касается «Химок», то их четвертьфинал с «Енисеем» показал: у них львиную долю очков набирает Швед. 83 балла за 3 игры! От его результативности команда очень зависит. В этом, возможно, минус «Химок». Ведь если нам удастся остановить Алексея, все окажется гораздо легче.
— Как «закрыть» Шведа, уже придумали?
— У Алексея в нападении очень хороший технический арсенал. И «закрыть» его очень сложно. Это игрок и с трехочковым броском, и с проходом, и с передачей. Наша задача — вымотать его. Чтобы атаки у него были тяжелыми. С постоянным давлением. И чтобы его процент попаданий к концу матча падал. Но думать только о Шведе перед полуфиналом
— Другой старый способ не рассматриваете: закрыть всех остальных, и пусть лидер делает, что хочет. Ведь в одиночку такие серии не выигрываются.
— Швед может выиграть и в одиночку. В первом матче
В НАДЕЖДЕ НА ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ
— Помимо выхода в финал
— В Евролиге Питер еще не играл. И если нам удастся привезти ее на берега Невы — это будет большим достижением. Ставится на это очень многое, но и насколько велика ответственность — сами понимаете.
— Подобная цель вдохновляет?
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— Футбольный «Зенит» — третий. Баскетбольный «Зенит» может закончить сезон на более высоком месте. Это для вас тоже стимул?
— Нет. Мы же один клуб, одна команда. Очень, кстати, за
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