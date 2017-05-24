УНИКС попытается вернуть Тринкьери

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В данный момент Тринкьери тренирует немецкий «Бамберг», но по окончании сезона контракт тренера с этим клубом истекает.

Напомним, что Тринкьери возглавлял УНИКС в сезоне-2013/14. Под его руководством казанцы вышли в финал Еврокубка, дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и выиграли Кубок России.

«Бамберг» с итальянцем дважды становился чемпионом Германии и выступал в Евролиге.