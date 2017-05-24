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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29857660/
24 мая 2017, 21:14 | Баскетбол: Еврокубки | Советский спорт

УНИКС попытается вернуть Тринкьери

Казанский УНИКС после расставания с главным тренером Евгением Пашутиным намерен в межсезонье пригласить на вакантный пост Андреа Тринкьери, сообщает «Бизнес Online».

Казанский <span class=error>УНИКС</span> после расставания с главным тренером Евгением <span class=error>Пашутиным</span> намерен в межсезонье пригласить на вакантный пост <span class=error>Андреа</span> Тринкьери сообщает Бизнес <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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В данный момент Тринкьери тренирует немецкий «Бамберг», но по окончании сезона контракт тренера с этим клубом истекает.

Напомним, что Тринкьери возглавлял УНИКС в сезоне-2013/14. Под его руководством казанцы вышли в финал Еврокубка, дошли до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ и выиграли Кубок России.

«Бамберг» с итальянцем дважды становился чемпионом Германии и выступал в Евролиге.
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