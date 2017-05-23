В случае ухода Теодосича ЦСКА попытается приобрести Серхио Родригеса

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«Филадельфия» завершила соревновательный год в НБА и Серхио Родригес стал свободным агентом. Напомним, что в составе национальной сборной Испании Родригес становился чемпионом мира 2006 года и серебряным призёром чемпионата Европы-2007.

Контракт Теодосича с армейским клубом истекает в конце июня. По слухам, Теодосичем активно интересуются в НБА.