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23 мая 2017, 22:08 | Баскетбол: Еврокубки | Советский спорт

В случае ухода Теодосича ЦСКА попытается приобрести Серхио Родригеса

Баскетбольный ЦСКА в случае ухода из команды сербского разыгрывающего Милоша Теодосича попытается приобрести Серхио Родригеса, выступающего в НБА за «Филадельфию». Об этом сообщает Eurohoops.

Баскетбольный ЦСКА в случае ухода из команды сербского разыгрывающего <span class=error>Милоша</span> <span class=error>Теодосича</span> попытается приобрести <span class=error>Серхио</span> Родригеса выступающего в <span class=error>НБА</span> за Филадельфию. Об этом сообщает Eurohoops. Увеличить
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«Филадельфия» завершила соревновательный год в НБА и Серхио Родригес стал свободным агентом. Напомним, что в составе национальной сборной Испании Родригес становился чемпионом мира 2006 года и серебряным призёром чемпионата Европы-2007.

Контракт Теодосича с армейским клубом истекает в конце июня. По слухам, Теодосичем активно интересуются в НБА.
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