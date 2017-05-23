«Барселона» и «Маккаби» попробуют подписать контракт с Блаттом

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Известный инсайдер Дэвид Пик посредством своей страницы в «Твиттере» сообщает, что в услугах опытного специалиста заинтересованы «Барселона» и тель-авивский «Маккаби».

Оба клуба отправили в Турцию своих представителей, чтобы попытаться договориться с ним. Отметим, что Блатт ранее возглавлял «Маккаби» и в 2014 году выигрывал с израильским клубом Евролигу.