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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29842979/
23 мая 2017, 19:01 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» и «Маккаби» попробуют подписать контракт с Блаттом

Сегодня стало известно, что Дэвид Блатт этим летом покинет тренерский пост турецкой «Дарушшафаки». Таким образом в Стамбуле Блатт проработал всего лишь один сезон.

Сегодня стало известно что <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Блатт</span> этим летом покинет тренерский пост турецкой Дарушшафаки. Увеличить
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Известный инсайдер Дэвид Пик посредством своей страницы в «Твиттере» сообщает, что в услугах опытного специалиста заинтересованы «Барселона» и тель-авивский «Маккаби».

Оба клуба отправили в Турцию своих представителей, чтобы попытаться договориться с ним. Отметим, что Блатт ранее возглавлял «Маккаби» и в 2014 году выигрывал с израильским клубом Евролигу.
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