«Барселона» и «Маккаби» попробуют подписать контракт с Блаттом
Сегодня стало известно, что Дэвид Блатт этим летом покинет тренерский пост турецкой «Дарушшафаки». Таким образом в Стамбуле Блатт проработал всего лишь один сезон.
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Известный инсайдер Дэвид Пик посредством своей страницы в «Твиттере» сообщает, что в услугах опытного специалиста заинтересованы «Барселона» и
Оба клуба отправили в Турцию своих представителей, чтобы попытаться договориться с ним. Отметим, что Блатт ранее возглавлял «Маккаби» и в 2014 году выигрывал с израильским клубом Евролигу.
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