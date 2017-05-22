Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее «Реала» в матче за третье место Евролиги
СТАМБУЛ /Турция/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА были значительно сильнее «Реала» и закономерно победили в матче за третье место Евролиги (94:70). Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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«На мой взгляд, все получилось так, как и ожидалось, всегда тяжело собраться на матч за третье место — нет должной мотивации. Мне показалось, что “Реал” сдался еще до начала игры. Что понравилось — как обе команды использовали своих молодых игроков. Но в любом случае ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил», — отметил он.
Фенербахче стал первым турецким клубом, выигравшим Евролигу, в финале турнира обыграв греческий «Олимпиакос» со счетом 80:64. По словам Кириленко, в финале он ожидал большей борьбы.
«Но “Фенербахче” со своими болельщиками “перебил” возможное противостояние. И,
Активность поклонников «Фенербахче» является хорошим примерном для российских любителей баскетбола, уверен Кириленко. «В России тоже есть верные болельщики, хотя их не так много, и они не такие шумные, как турецкие, но они получили хорошую почву для прогресса. Надеюсь, что в нашей большой баскетбольной семье мы будем прогрессировать все вместе, в том числе и болельщики. Что представители РФБ будут расти как организаторы, руководители и менеджеры, а наши игроки — в баскетбольном плане», — добавил он.
Также Кириленко отметил, что сборная России постарается подарить болельщикам положительные эмоции на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре в четырех странах, в том числе в Турции: «В этом клубном сезоне выступление в Стамбуле прошло для нас не очень удачно, мы постараемся это исправить в начале сентября вместе с национальной сборной. Приглашаем всех на Евробаскет — это будет прекрасный турнир, который начнется для российской сборной 1 сентября игрой с командой Турции в том же Стамбуле. Ждем всех — будет жарко».
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