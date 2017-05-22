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«Фенербахче» в воскресенье в финале обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16). В матче за третье место ЦСКА победил мадридский «Реал» — 94:70.

«Олимпиакос» лишил ЦСКА финала

В первом полуфинале на арене «Синан Эрдем» сошлись ЦСКА и «Олимпиакос». «Красно-синие» контролировали игру на протяжении трех четвертей, ведя в счете с разницей в 8−12 очков. В четвертой десятиминутке греки смогли расшатать прежде надежную оборону армейцев, выигрывая подборы на чужом щите.

Менее чем за две минуты до конца основного времени Вассилис Спанулис вывел «Олимпиакос» вперед — 74:73. Героем матча мог стать защитник ЦСКА Милош Теодосич, за восемь секунд до конца четверти решивший бросить издали. Но серб промахнулся, и встреча завершилась со счетом 82:78 в пользу греческой команды.

«У меня нет никакого объяснения случившемуся, — сказал Теодосич после матча. — Я не испытывал дежавю. Мы хорошо играли, бились на протяжении 40 минут. Мы уступили не команде третьей лиги, мы проиграли “Олимпиакосу”. Такое случается, при этом они побили нас в третий раз в “Финале четырех”. Они не сдались и вернулись в игру. Мы очень расстроены, но надо отдать должное сопернику. Я горд своей командой, мы прекрасно провели сезон, а сегодня нам просто не повезло».

Таким образом, ЦСКА не смог защитить титул победителя Евролиги и уже в четвертый раз за последние годы проиграл «Олимпиакосу» в «Финале четырех». Соперником греков по матчу за трофей стал «Фенербахче», подгоняемый 16 тысячами беснующихся болельщиков. Команда Желько Обрадовича в начале полуфинальной встречи смяла «Реал», и в итоге «Фенер», у которого на домашней арене получалось практически все, без проблем вышел в финал — 84:75.

««Олимпиакос» — сильная команда, в полуфинале с ЦСКА они это уже доказали. Я не испытал облегчения после того, как ЦСКА выбыл из борьбы за титул в первом полуфинале. Но я еще больше сконцентрировался на матче с «Реалом». Что касается финала, то нам придется очень непросто, даже труднее, чем против «Реала». Мы любим играть перед своими сумасшедшими болельщиками. Сегодня они нам очень помогли одержать победу над испанским клубом, — сказал в пятницу форвард «Фенербахче» Ян Веселы.

ЦСКА громит «Реал», а «Фенербахче» берет первый титул

Баскетболисты ЦСКА сходу завладели инициативой в матче за третье место. «Реал» же выглядел вяло, а лидер испанцев Серхио Льюль не был похож на себя — ни одного точного броска за первую четверть. По ходу встречи преимущество армейцев достигало двадцати очков. В третьей десятиминутке «Реал» подсократил отставание, но «красно-синих» в этот вечер остановить было практически невозможно — 94:70.

По словам форварда ЦСКА Виктора Хряпы, в матче за третье место баскетболисты мадридского «Реала» не играли спустя рукава, просто у московского клуба в этой встрече было больше эмоций.

«Я не думаю, что “Реал” “забил” сегодня на игру или ЦСКА был на голову сильнее. Просто эмоций в матче за третье место было больше у ЦСКА, чем у “Реала”. В третьей четверти “Реал” пытался зацепиться, пытался проснуться и играть в баскетбол, в который они играли весь сезон. Это было непросто, мы прекрасно понимаем их. После поражения в полуфинале тяжело найти в себе силы и играть в матче ни за что», — сказал Хряпа журналистам.

В финальном матче «Олимпиакосу» пришлось столкнуться с давлением не только поймавшего кураж «Фенербахче», но и трибун, которые взрывались громогласными воплями при каждом удачном действии турецкой команды. Выдержать такое было крайне непросто. Как только игроки греческой команды получали мяч, их встречал жесточайший свист, который заставлял ошибаться. С такой поддержкой «Фенербахче» не мог проиграть — 80:64 в пользу команды Обрадовича. Для турецкого клуба этот титул стал первым, а для прославленного сербского тренера — девятым.

Самым ценным игроком (MVP) сезона в Евролиге был признан защитник «Реала» Серхио Льюль, а MVP «Финала четырех» был назван тяжелый форвард/центровой «Фенербахче» Экпе Удох, выступавший раньше в НБА за «Голден Стэйт Уорриорз», «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В матче с «Олимпиакосом» он набрал 10 очков, совершил 9 подборов, выполнил 4 передачи и сделал 5 блокшотов.