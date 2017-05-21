Утешение для бывших чемпионов. ЦСКА победил «Реал»

«РЕАЛ» — ЦСКА — 70:94 (10:23, 22:22, 24:24, 14:25)

Антон БАБОШИН

из Стамбула.

Есть ли жизнь после поражения в полуфинале, если для тебя по умолчанию нет мест, кроме первого? На этот вопрос в воскресенье предстояло ответить двум самым титулованным клубам Европы. На двоих ЦСКА и «Реал» имеют 16 побед в главном турнире Старого света, но на сей раз им предстоял лишь утешительный финал. Двумя днями ранее армейцы в очередной раз за последние годы споткнулись о греческий «Олимпиакос», тогда как мадридцы, выигравшие в нынешнем сезоне регулярный чемпионат, без особых вариантов уступили хозяевам площадки из «Фенербахче». Первая за 20 с лишним лет встреча в «Финале четырех» получилась явно не такой, на какую рассчитывали команды. Но кому же хочется остаться худшим среди лучших, особенно когда речь идет о двух суперклубах? Поэтому игрокам предстояло стереть из памяти все негативные впечатления, выйти на паркет и постараться завершить сезон победой.

СПЯЩИЙ «РЕАЛ»

Как сказал после полуфинала Виталий Фридзон, матч за третье место — за престиж и для болельщиков. Но к началу игры их в зале оказалось не так много. Ничего удивительного, фанаты «Фенербахче» предпочли готовиться к главному матчу рядом с ареной. Поэтому атмосфера на трибунах была достаточно спокойной, далекой от того бурлящего котла эмоций, в котором команды искупались в пятницу.

Серьезность намерений армейцы показали, выставив тот же стартовый состав, что и на полуфинал. Но изменения в заявке все же были — в нее не попал Хряпа, капитана сменил Михаил Кулагин. Зато Милош Теодосич, для которого этот матч может стать последним в обозримом будущем, на площадке со скамейки появился довольно скоро. Впрочем, оба тренера, и Итудис, и Ласо, уже в первой 10-минутке стали использовать максимально широкую ротацию, охотно предоставляя время на площадке большому количеству игроков. Это было одним из факторов, подчеркивающих, несмотря ни на что, не самый высокий статус встречи.

«Реал», похоже, настроиться на матч не сумел. Или не захотел. По первым минутам создавалось впечатление, что мадридцы не особо и упираются. Достаточно сказать, что испанцы за 10 минут реализовали всего два броска с игры, не забив семь «трех», и набрали 10 очков. ЦСКА подошел к делу серьезнее — сразу восемь игроков москвичей отметились набранными очками. И во второй половине четверти стал заметно отрываться от соперника — после «трешки» Антонова на последней минуте преимущество армейцев стало двузначным.

БЕЗ ПОГОНИ

Не завелись испанцы и во второй четверти, хотя попытался активизировать игру в ее начале. При этом мадридцам все так же не хватало скорости и желания вырвать победу во что бы то ни стало. Они держались на прежнем расстоянии, а затем пропустили рывок ЦСКА — 11:0. Главным заводилой этого побега стал набравший пять очков Хиггинс, еще одну «треху» попал Фридзон. Когда отставание «Реала» достигло 20 очков, Ласо взял тайм-аут, чтобы хоть как-то встряхнуть команду. И ему это удалось, команда в последние две минуты стала действовать собраннее. Наконец размочил бомбардирский «сухарь» MVP сезона Льюль, четыре очка набрал Айон, с фолом забил аргентинский ветеран Ночиони. Армейцы же провели этот отрезок чуть хуже, и четверть завершилась вничью. Но при этом ЦСКА все так же вел «+13».

«Королевскому клубу» нужно было что-то делать, чтобы вытащить встречу. Посовещавшись с тренерами в перерыве, мадридцы решили включить прессинг, стараясь не давать сопернику спокойно разыгрывать мяч. Нельзя сказать, что на ЦСКА это произвело особое впечатление, красно-синие продолжали набирать очки. А вот «Реал» в атаке явно страдал от отсутствия концентрации — однажды три подряд владения испанцев закончились передачами в никуда. Все это только способствовало сохранению статус-кво.

Большую часть своей второй половины встреча так и вертелась вокруг преимущества армейцев в 10−15 очков. Отдельные удачные эпизоды в исполнении Льюля, Фернандеса и компании перелома не вносили — на них было что ответить Де Коло, Воронцевичу, Джексону, Фридзону. Точным попаданием отметился в концовке игры и Кулагин. ЦСКА уверенно вел дело к тому, чтобы стать третьим. «Реал» особо не возражал.