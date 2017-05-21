Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что определится со своим будущим в течение 20 дней

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ЦСКА в воскресенье обыграл испанский «Реал» со счетом 94:70 в матче за третье место Евролиги. Встреча состоялась в Стамбуле.

Ранее в СМИ появилась информация, что Теодосич может перейти в один из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Не факт, что это мой последний “Финал четырех”. В течение ближайших 20 дней я приму решение, как будет продолжаться моя карьера», — сказал Теодосич.

Баскетболист отметил, что ЦСКА отлично выглядел в Евролиге. «Я горжусь своей командой. Мы отлично выглядели весь сезон в Евролиге и 35 минут игры с “Олимпиакосом”. Сегодняшняя игра много не значила, но все равно — приятно закончить турнир победой», — сказал он.