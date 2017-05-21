Баскетболисты ЦСКА завоевали бронзу Евролиги сезона-2016/17

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Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Кайл Хайнс, набравший 14 очков.

ЦСКА в пятницу уступил греческому «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги, это поражение стало для московского клуба восьмым в истории на этой стадии турнира. В другом матче ½ финала «Реал» проиграл турецкому «Фенербахче». Финальный матч «Фенербахче» — «Олимпиакос» состоится позже воскресенье, начало — 21:00 мск.

В поединке за третье место встретились команды, занявшие первое («Реал») и второе (ЦСКА) места в регулярном чемпионате Евролиги. «Реал» и ЦСКА — самые титулованные клубы Европы. Мадридская команда выигрывала Евролигу и Кубок европейских чемпионов девять раз (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015), а московская — семь (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016).

«Реал» и ЦСКА сыграли между собой 42-й матч в истории. Московский клуб выиграл 27 встреч, 15 проиграл. В регулярном чемпионате команды обменялись победами: в Москве верх взял ЦСКА (91:90), а в Мадриде — «Реал» (95:85).

Для ЦСКА этот «Финал четырех» стал уже 14-м. Армейцы трижды выигрывали Евролигу (2006, 2008, 2016), трижды были вторыми и в пятый раз стали третьими. Кроме того, ЦСКА четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов (1961, 1963, 1969, 1971).