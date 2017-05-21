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21 мая 2017, 15:07 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Бертомеу: Клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости, что является проблемой. Об этом ТАСС заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Глава Евролиги также отметил что Единая лига ВТБ поступает правильно что открывает бюджеты российских клубов. Увеличить
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«Помимо ЦСКА в России есть три-четыре клуба уровня Евролиги. Но главная проблема — посещаемость. Она достойная только у “Локомотива-Кубани”. Я разговариваю с клубами России, но они, кажется, не хотят ничего делать в этом направлении», — сказал Бертомеу.

Бертомеу отметил, что Единая лига ВТБ поступает правильно, что открывает бюджеты российских клубов: «Учитывая, что мы говорим о России, Единая лига ВТБ поступает правильно, что делает прозрачной финансовую сторону. Открывать бюджеты клубов — это правильная инициатива».

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы. В текущем сезоне в турнире приняли участие 13 команд. Бюджет лиги в сезоне-2016/17 оказался профицитным, доходы составили 552,281 млн рублей при расходах 552,226 млн рублей.
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