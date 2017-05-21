Бертомеу: Клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости
СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости, что является проблемой. Об этом ТАСС заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.
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«Помимо ЦСКА в России есть
Бертомеу отметил, что Единая лига ВТБ поступает правильно, что открывает бюджеты российских клубов: «Учитывая, что мы говорим о России, Единая лига ВТБ поступает правильно, что делает прозрачной финансовую сторону. Открывать бюджеты клубов — это правильная инициатива».
Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы. В текущем сезоне в турнире приняли участие 13 команд. Бюджет лиги в сезоне-2016/17 оказался профицитным, доходы составили 552,281 млн рублей при расходах 552,226 млн рублей.
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