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21 мая 2017, 14:01 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Бертомеу: Баскетбольная Евролига будет расширяться до 18 клубов в ближайшие годы

СТАМБУЛ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига будет расширяться до 18 команд в ближайшее время, а со временем до 24-х. Об этом журналистам заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Также глава Евролиги заявил что турнир со временем планирует отказаться от специальных приглашений (wild card) Увеличить
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«16 клубов — это не окончательное количество клубов. Конечно, у нас есть планы по расширению Евролиги. До 18 в ближайшее время. Приоритетные направления расширения: Германия, Франция, Британия и клубы, которые будут получать путевки из Еврокубка», — сказал Бертомеу.

«В конце июня мы встретимся с представителями клубов и будем обсуждать стратегию развития до 2022 года», — сказал Бертомеу.

Также глава Евролиги заявил, что турнир планирует отказаться от специальных приглашений (wild card) со временем.
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