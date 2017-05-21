Бертомеу: Баскетбольная Евролига будет расширяться до 18 клубов в ближайшие годы

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«16 клубов — это не окончательное количество клубов. Конечно, у нас есть планы по расширению Евролиги. До 18 в ближайшее время. Приоритетные направления расширения: Германия, Франция, Британия и клубы, которые будут получать путевки из Еврокубка», — сказал Бертомеу.

«В конце июня мы встретимся с представителями клубов и будем обсуждать стратегию развития до 2022 года», — сказал Бертомеу.

Также глава Евролиги заявил, что турнир планирует отказаться от специальных приглашений (wild card) со временем.