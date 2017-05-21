«Фенербахче» в Стамбуле попробует впервые выиграть баскетбольную Евролигу

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В матче за третье место сыграют российский ЦСКА и испанский «Реал», игра стартует в 18:00 мск.

Пирейское проклятие ЦСКА

Если «Олимпиакос» трижды выигрывал Евролигу (в 1997, 2012 и 2013 годах), то «Фенербахче» это не удавалось сделать ни разу. Более того, в самом престижном клубном баскетбольном турнире Европы не побеждал ни один турецкий клуб. В прошлом году «Фенербахче» также играл в финале Евролиги, однако потерпел поражение от ЦСКА.

Армейцы и в этом году имели хорошие шансы на то, чтобы сыграть в финале. Московский клуб после первой четверти матча с «Олимпиакосом», который прошел в пятницу, вел «+6», после второй — «+7», после третьей — «+4». Неплохо красно- синие начали и заключительную четверть, им даже удалось увеличить отрыв, но затем «Олимпиакос» переломил ход поединка, в итоге победив со счетом 82:78. Пирейская команда одолела ЦСКА на стадии «Финала четырех» Евролиги в четвертый раз — ранее это случалось в 2012, 2013 и 2015 годах. Самыми результативными игроками в составе «Олимпиакоса» стали Георгиос Прентезис, Костас Папаниколау и Вассилис Спанулис, набравшие по 14 очков.

«Фенербахче» в полуфинале со счетом 84:75 обыграл испанский «Реал». Больше всего очков у турецкого клуба набрал центровой Экпе Удох — 18. Американец проводит отличный сезон, он был включен в символическую пятерку Евролиги-2016/17, куда также вошли Прентезис, Нандо де Коло (ЦСКА), Серхио Льюль («Реал») и Богдан Богданович («Фенербахче»).

Обрадович на пути к девятому титулу Евролиги

Главным тренером «Фенербахче» является 57-летний сербский специалист Желько Обрадович. В качестве тренера он выигрывал Евролигу рекордные восемь раз: в 1992 году с югославским «Партизаном», в 1994 году с испанским «Ховентутом», в 1995 году с «Реалом», в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах с греческим «Панатинаикосом». «Фенербахче» Обрадович возглавляет с 2013 года, чемпионат Турции со стамбульским клубом он выиграл в 2013 и 2016 годах. «Олимпиакос» же с 2014 года тренирует 50-летний Яннис Сферопулос, он привел команду к победе в чемпионате Греции два раза подряд — в 2015 и 2016 годах.

Тренерское противостояние Обрадовича и Сферопулоса, ранее работавшего в греческой команде «ВАМ Колоссос», насчитывает 10 матчей. Клубы Обрадовича выиграли восемь из них. «Фенербахче» и «Олимпиакос» встречались 20 раз, турецкая команда победила в восьми матчах, а в 12 проиграла. В регулярном чемпионате Евролиги, в котором «Фенербахче» занял пятое место, а «Олимпиакос» — третье, клуб из Стамбула в Пирее уступил 62:71, а дома победил 67:64.

«Матч ни за что»

В поединке за третье место встретятся команды, занявшие первое («Реал») и второе (ЦСКА) места в регулярном чемпионате Евролиги. «Реал» и ЦСКА — самые титулованные клубы Европы. Мадридская команда выигрывала Евролигу и Кубок европейских чемпионов девять раз (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015), а московская — семь (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016). «Реал» тренирует Пабло Ласо, а ЦСКА — грек Димитрис Итудис.

Игроки ЦСКА после поражения от «Олимпиакоса» отмечали, что психологически настроиться на матч за третье место сложно, так как его ценность несравнима с финалом. Капитан команды Виктор Хряпа сказал ТАСС, что какие-либо награды ни за третье, ни даже за второе место в Евролиге не предусмотрены. «Тут бронзы нет, так что, можно сказать, что это будет матч ни за что, ничего не вручается и второй команде, есть только победитель», — заявил Хряпа.

«Есть разные мнения насчет того, нужен ли матч за третье место. Как бы то ни было, это обязательный матч, нужно выйти на площадку и играть, несмотря на усталость и неприятный осадок после поражения. Выбирать нам не приходится», — сказал, в свою очередь, форвард армейцев Андрей Воронцевич.

История противостояния «Реала» и ЦСКА насчитывает 41 матч. Московский клуб выиграл 26 встреч, 15 проиграл. В регулярном чемпионате команды обменялись победами: в Москве верх взял ЦСКА (91:90), а в Мадриде — «Реал» (95:85).