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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29812078/
20 мая 2017, 22:30 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболист «Реала» Льюль признан самым ценным игроком Евролиги

СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник испанского «Реала» Серхио Льюль признан самым ценным игроком Евролиги сезона-2016/17. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в Стамбуле.

Из игроков российских клубов на звание MVP претендовали серб <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> и француз <span class=error>Нандо</span> де <span class=error>Коло</span> (оба — ЦСКА) а также американец Кит Лэнгфорд (<span class=error>УНИКС</span>) Увеличить
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В нынешнем сезоне Евролиги 29-летний Льюль провел 32 матча, в среднем за игру он набирал 16,8 очка. Из игроков российских клубов на звание MVP претендовали серб Милош Теодосич и француз Нандо де Коло (оба — ЦСКА), а также американец Кит Лэнгфорд (УНИКС).

33-летний Лэнгфорд был награжден призом имени Альфонсо Форда, который вручается лучшему снайперу Евролиги. В регулярном чемпионате турнира Лэнгфорд в среднем за матч набирал 21,75 очка.

29-летний Нандо де Коло вошел в символическую пятерку Евролиги. Помимо него и Льюля, в ней также оказались Богдан Богданович («Фенербахче», Турция), Георгиос Принтезис («Олимпиакос», Греция) и Экпе Удох («Фенербахче»). Теодосич попал во вторую пятерку вместе с Брэдом Ванамэйкером («Дарюшшафака», Турция), Николо Мелли («Бамберг», Германия), Брайнтом Данстоном («Анадолу Эфес», Турция) и Густаво Айоном («Реал»).

В финале Евролиги сыграют «Фенербахче» и «Олимпиакос». В матче за третье место сразятся ЦСКА и «Реал». Игры пройдут в Стамбуле в воскресенье.
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