Баскетболист «Реала» Льюль признан самым ценным игроком Евролиги
СТАМБУЛ /Турция/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитник испанского «Реала» Серхио Льюль признан самым ценным игроком Евролиги сезона-2016/17. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в Стамбуле.
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В нынешнем сезоне Евролиги 29-летний Льюль провел 32 матча, в среднем за игру он набирал 16,8 очка. Из игроков российских клубов на звание MVP претендовали серб Милош Теодосич и француз Нандо де Коло (оба — ЦСКА), а также американец Кит Лэнгфорд (УНИКС).
33-летний Лэнгфорд был награжден призом имени Альфонсо Форда, который вручается лучшему снайперу Евролиги. В регулярном чемпионате турнира Лэнгфорд в среднем за матч набирал 21,75 очка.
29-летний Нандо де Коло вошел в символическую пятерку Евролиги. Помимо него и Льюля, в ней также оказались Богдан Богданович («Фенербахче», Турция), Георгиос Принтезис («Олимпиакос», Греция) и Экпе Удох («Фенербахче»). Теодосич попал во вторую пятерку вместе с Брэдом Ванамэйкером («Дарюшшафака», Турция), Николо Мелли («Бамберг», Германия), Брайнтом Данстоном («Анадолу Эфес», Турция) и Густаво Айоном («Реал»).
В финале Евролиги сыграют «Фенербахче» и «Олимпиакос». В матче за третье место сразятся ЦСКА и «Реал». Игры пройдут в Стамбуле в воскресенье.
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