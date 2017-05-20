Третий шанс Желько. В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче»
Победа в регулярном чемпионате и первый номер посева ничего не гарантируют. «Фенербахче» — с очередным доказательством на примере «Реала».
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Неизвестно, какие именно эмоции вызвал результат первого полуфинала у баскетболистов «Фенербахче» и «Реала», но с большой долей вероятности, многие из них хотя бы на секунду, но всё же выдохнули с облегчением. И по игре, и по составу нынешний «Олимпиакос» уступал соперникам, выходившим на паркет «Синан Эрдем Доум» спустя час. Однако «Финал четырёх» -вещь настолько непредсказуемая, что даже самая неприметная команда из четвёрки может преподнести невероятный сюрприз — чего стоит только пример последнего чемпионского «Маккаби».
Абсолютно нулевой ценностью перед поездкой в Стамбул обладал и мадридский «Реал». В теории первое место «регулярки» гарантировало мадридцам самый лёгкий путь к трофею. На практике команде Пабло Ласо уже на стадии полуфинала досталась домашняя команда в своём оптимальном составе. И это как раз тот случай, когда номинальный фаворит не обладал никаким из привычных ему свойств. Тем более в ситуации, когда один из лучших европейских тренеров, уже имеющий за плечами 8 титулов Евролиги, должен был показать результат здесь и сейчас.
В дебюте матча «Фенербахче» буквально ошеломил чемпиона «регулярки», выдав стартовый рывок 9−2 под адский аккомпанемент «Синан Эрдем Доум». У «Реала» в позиционном нападении не получалось практически ничего, и если бы не Серхио Юль, то к телевизионному
С уходом Юля перестать набирать очки стали не только его партнёры по команде, но и игроки «Фенербахче». Первые три минуты второй четверти превратились в театр ошибок, а два очка на двоих вполне можно было считать немалой удачей. Но если Обрадович ещё мог стерпеть технический брак своих подопечных в том или ином эпизоде, то в дружине Ласо царил настоящий хаос. Первые очки в отрезке мадридцы набрали на 5-й минуте, и то с линии штрафных. Впрочем, сербский маэстро, знающий о решающих баскетбольных матчах всё и даже чуточку больше, отреагировал на первый же пропущенный трёхочковый от Энтони Рэндольфа
Как ни странно, но после небольшого перерыва «Фенер» пропустил несколько быстрых прорывов, в одном из которых Юль отличился
Концовку половины «Реал» проводил уже без Энтони Рэндольфа, получившего повреждение в одном из эпизодов. Ласо продолжил матч со связкой
Казалось, что испанцы преодолели свою немощь в атаке, но дебют второй половины говорил об обратном. Юль довольно быстро набрал 20-е очко, вот только за ним
Однако других опций в нападении у «Реала» так и не нашлось. Лука Дончич откровенно не справлялся с организацией «позиционки», то совершая глупые потери, то запутываясь в руках Эпе Удо. Кстати, сам американец нигерийского происхождения не чурался не только работы в защите, но и здорово помогал «Фенербахче» своими средними бросками, присоединившись к группе партнёров с двузначным количеством очков — 63:50.
С каждым владением надежды испанцев на спасение уменьшались, а ничего нового своим соперникам они так и не предлагали. Турки решили возродить интригу самостоятельно, выдав целую серию поспешных бросков с дистанции. Привыкнув к тому, что Юль практически не расстаётся с мячом до завершающей стадии атаки, игроки «Фенера» пару раз откровенно зевнули Джеффри Тэйлора и Трэя Томпкинса на периметре. Они моментально наказали номинальных хозяев, прибавив ещё пару ассистов в статистику Юля (68:60).
С этого момента команды начали обмениваться ударами, но время работало на «Фенербахче», и испанцы были вынуждены форсировать свои атаки. Ничего хорошего из этой тактики подопечные Ласо не выжали и изобразили концовку только благодаря броскам привычных лидеров Юля и Кэрролла: за 57 секунд до конца «Реал» уступал 7 очков. Последняя минута игрового времени растянулась на 10 минут реального, но 6 очков разницы — максимум, чего смогли добиться испанцы. 84:75 — Хидо Туркоглу и миллионы болельщиков всё ещё ждут от Желько Обрадовича первого титула Евролиги для турецкого баскетбола.
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