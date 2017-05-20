Третий шанс Желько. В финале «Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче»

Неизвестно, какие именно эмоции вызвал результат первого полуфинала у баскетболистов «Фенербахче» и «Реала», но с большой долей вероятности, многие из них хотя бы на секунду, но всё же выдохнули с облегчением. И по игре, и по составу нынешний «Олимпиакос» уступал соперникам, выходившим на паркет «Синан Эрдем Доум» спустя час. Однако «Финал четырёх» -вещь настолько непредсказуемая, что даже самая неприметная команда из четвёрки может преподнести невероятный сюрприз — чего стоит только пример последнего чемпионского «Маккаби».

Абсолютно нулевой ценностью перед поездкой в Стамбул обладал и мадридский «Реал». В теории первое место «регулярки» гарантировало мадридцам самый лёгкий путь к трофею. На практике команде Пабло Ласо уже на стадии полуфинала досталась домашняя команда в своём оптимальном составе. И это как раз тот случай, когда номинальный фаворит не обладал никаким из привычных ему свойств. Тем более в ситуации, когда один из лучших европейских тренеров, уже имеющий за плечами 8 титулов Евролиги, должен был показать результат здесь и сейчас.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:34.53703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUSSsoHgO-t/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Don't touch it. #F4GLORY</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-19T19:33:50+00:00">May 19, 2017 at 12:33pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В дебюте матча «Фенербахче» буквально ошеломил чемпиона «регулярки», выдав стартовый рывок 9−2 под адский аккомпанемент «Синан Эрдем Доум». У «Реала» в позиционном нападении не получалось практически ничего, и если бы не Серхио Юль, то к телевизионному тайм-ауту подопечные Пабло Ласо подошли с куда большим отставанием, чем «-7» (14:7). Испанцы всё же адаптировались к давлению стамбульских трибун, но ничего лучшего, чем передать мяч в руки Юля до конца четверти, не придумали. Киллер из Маона со своей задачей справился, и практически в одиночку выровнял ход встречи к концу первой четверти — 21:13.

С уходом Юля перестать набирать очки стали не только его партнёры по команде, но и игроки «Фенербахче». Первые три минуты второй четверти превратились в театр ошибок, а два очка на двоих вполне можно было считать немалой удачей. Но если Обрадович ещё мог стерпеть технический брак своих подопечных в том или ином эпизоде, то в дружине Ласо царил настоящий хаос. Первые очки в отрезке мадридцы набрали на 5-й минуте, и то с линии штрафных. Впрочем, сербский маэстро, знающий о решающих баскетбольных матчах всё и даже чуточку больше, отреагировал на первый же пропущенный трёхочковый от Энтони Рэндольфа тайм-аутом (26:18).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUSV7Swg58g/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@ekpeudoh with two hands for safety! #F4GLORY #7DAYSMagicMoment</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-19T20:02:03+00:00">May 19, 2017 at 1:02pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как ни странно, но после небольшого перерыва «Фенер» пропустил несколько быстрых прорывов, в одном из которых Юль отличился из-за дуги. Чуть позже сетка кольца всколыхнулась после дальнего броска из угла Трея Томпкинса. Что самое интересное, в нападении турки по-прежнему получали хорошие возможности для ответов с периметра, но так как в первой четверти мяч в кольцо «Реала» уже не шёл. «Фенер» выручил Богданович, а чуть позже в экстаз местную публику смачным двуручным данком ввёл Ян Веселы (35:27).

Концовку половины «Реал» проводил уже без Энтони Рэндольфа, получившего повреждение в одном из эпизодов. Ласо продолжил матч со связкой Айон-Томпкинс, хотя куда большее внимание было приковано к «маленьким» «Реала». Хозяев всё ещё мучил Серхио Юль, набравший невероятные 19 очков, а в самой концовке свой первый трёхочковый в матче забил биоробот Джейси Кэрролл. Однако турки всё-таки удержали двузначное преимущество по итогам половины благодаря стараниям всё того же Богдановича — 44:34.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUSYFWQgE-w/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">No, no, no. Not today. ☝️ #F4GLORY #7DAYSMagicMoment</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-19T20:20:54+00:00">May 19, 2017 at 1:20pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Казалось, что испанцы преодолели свою немощь в атаке, но дебют второй половины говорил об обратном. Юль довольно быстро набрал 20-е очко, вот только за ним по-прежнему зияла невероятная дыра. «Фенербахче» не только не сбавлял интенсивность в защите, но и пытался найти новые варианты на чужой половине, то загружая Юдо в «краске», то отряжая Слукаса выжигать среднюю дистанцию. Довольно быстро преимущество турков достигло 15 очков, после чего два очередных чуда с периметра сотворил Джейси Кэрролл (52:43).

Однако других опций в нападении у «Реала» так и не нашлось. Лука Дончич откровенно не справлялся с организацией «позиционки», то совершая глупые потери, то запутываясь в руках Эпе Удо. Кстати, сам американец нигерийского происхождения не чурался не только работы в защите, но и здорово помогал «Фенербахче» своими средними бросками, присоединившись к группе партнёров с двузначным количеством очков — 63:50.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUSb7KBgSFl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Great ball movement from @fbbasketbol, closing with a dunk from @EkpeUdoh! #7DAYSMagicMoment #F4GLORY</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-19T20:54:28+00:00">May 19, 2017 at 1:54pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С каждым владением надежды испанцев на спасение уменьшались, а ничего нового своим соперникам они так и не предлагали. Турки решили возродить интригу самостоятельно, выдав целую серию поспешных бросков с дистанции. Привыкнув к тому, что Юль практически не расстаётся с мячом до завершающей стадии атаки, игроки «Фенера» пару раз откровенно зевнули Джеффри Тэйлора и Трэя Томпкинса на периметре. Они моментально наказали номинальных хозяев, прибавив ещё пару ассистов в статистику Юля (68:60).

С этого момента команды начали обмениваться ударами, но время работало на «Фенербахче», и испанцы были вынуждены форсировать свои атаки. Ничего хорошего из этой тактики подопечные Ласо не выжали и изобразили концовку только благодаря броскам привычных лидеров Юля и Кэрролла: за 57 секунд до конца «Реал» уступал 7 очков. Последняя минута игрового времени растянулась на 10 минут реального, но 6 очков разницы — максимум, чего смогли добиться испанцы. 84:75 — Хидо Туркоглу и миллионы болельщиков всё ещё ждут от Желько Обрадовича первого титула Евролиги для турецкого баскетбола.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUSaqqfAPbZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@fbbasketbol takes the win today and will advance to the championship on Sunday! #FNBRMB #F4GLORY</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-19T20:43:28+00:00">May 19, 2017 at 1:43pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>