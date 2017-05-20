«Реал» сыграет с ЦСКА в матче за третье место баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Турецкий «Фенербахче» обыграл испанский «Реал» со счетом 84:75 в полуфинале баскетбольной Евролиги и вышел в финал турнира. «Финал четырех» Евролиги проходит в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум».
Самым результативным игроком встречи стал защитник мадридцев Серхио Юль, набравший 28 очков.
В матче за третье место «Реал» встретится с российским ЦСКА, который ранее уступил греческому «Олимпиакосу» (78:82).
Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье там же — на стамбульской арене «Синан Эрдем Доум». Игра за третье место начнется в 18:00 мск, финал — в 21:00 мск.
С 2005 года ЦСКА и «Реал» сыграли в Евролиге 14 раз, армейцы выиграли 10 встреч, «Реал» — четыре.
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