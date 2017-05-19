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19 мая 2017, 23:11 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Кущенко: ЦСКА надо найти в себе силы закончить «Финал четырех» победой в матче за бронзу

СТАМБУЛ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА необходимо найти в себе силы закончить «Финал четырех» Евролиги победой в матче за третье место. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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ЦСКА уступил «Олимпиакосу» со счетом 78:82 в полуфинале Евролиги. Армейцы вновь не смогли обыграть греческий клуб на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в «Финалах четырех». До этого «Олимпиакос» побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.

«Представляю, как игрокам, тренерскому штабу, офису ЦСКА сейчас тяжело. Они играли хорошо, но в концовке не повезло — сработало проклятие “Олимпиакоса”. Теперь, как бы тяжело на душе не было, необходимо найти в себе силы закончить турнир на мажорной ноте, победой. Но в любом случае, 14-й выход в “Финал четырех” за последние 15 лет — это исторический успех ЦСКА, клуба Единой лиги ВТБ», — отметил Кущенко.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким «Фенербахче» и испанским «Реалом».
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СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Греческий «Олимпиакос» заслужил победу над ЦСКА в полуфинальном матче баскетбольной Евролиги. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал защитник московской команды Аарон Джексон.
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