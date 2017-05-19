Владимир Гомельский: ЦСКА полностью проиграл щит
Телекомментатор Владимир Гомельский о причинах поражения ЦСКА от «Олимпиакоса» в полуфинале «Финала четырех» Евролиги.
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Видимо, что-то случилось...
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«ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОНЦОВОК ЧЕТВЕРТЕЙ ПРОИГРАЛИ ТРИ»
— Тактика, которую Димитрис Итудис избрал на матч, сработала. Однако «Олимпиакос» не такая команда, которая может потерять голову от того, что отстает в счете. Но когда во второй четверти разница достигла 13 очков, показалось, что просто нужно продолжать оказывать давление. Однако из четырех концовок трех четвертей три концовки мы проиграли. Мы проиграли концовку второй четверти, потом — концовку третьей четверти, а потом мы проиграли последние пять минут пятьдесят одну секунду и в четвертой четверти. И в результате проиграли матч. И это при том, что команда играла достаточно хорошо.
«ОХРАНЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО — ТАКИМ ВЕЩАМ УЧАТ НА ТРЕНИРОВКАХ»
— И теперь счет у ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги с «Олимпиакосом» — 0:4. Армейцы ни разу не выиграли у греческого клуба. В третьей четверти армейцы повели 11 очков. Охранять свое преимущество — таким вещам учат на тренировках.
Победившая команда набрала всего 82 очка, а самая результативная команда регулярного чемпионата — ЦСКА — 78 очков. Оба соперника
«НЕ НАДО РУГАТЬ ТЕОДОСИЧА»
— «Олимпиакос» сделал вдвое больше бросков
У нас неплохо сыграл Теодосич, которого можно ругать за то, что он за шесть секунд до конца бросил. Но уж больно хорошая была у него позиция. Он такие мячи чаще забивает, чем мажет. Но сегодня, увы… Но Милош не виноват, за промахи не ругают.
ЦСКА в полуфинале уступил команде, которую дважды обыграл в регулярном сезоне.
РЕЗЮМЕ
ЦСКА — самый стабильный баскетбольный клуб в Европе. В этом столетьи армейцы в десятый раз вышли в «Финал четырех», а победили всего три раза. И теперь матч за третье место не будет иметь никакого значения.
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