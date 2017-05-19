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19 мая 2017, 22:02 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Антонов: Баскетболистам ЦСКА будет тяжело настроиться на матч за третье место в Евролиге

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА после поражения от греческого «Олимпиакоса» будет тяжело настроиться на матч за третье место в Евролиге сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал форвард ЦСКА Семен Антонов.

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ЦСКА уступил «Олимпиакосу» со счетом 78:82, матч состоялся в Стамбуле. Армейцы выигрывали после третьей четверти, вели в счете «+5» и в четвертой, но затем растеряли преимущество и в итоге потерпели поражение. ЦСКА никогда не обыгрывал «Олимпиакос» в «Финале четырех» Евролиги, потерпев четыре поражения. Клуб из Пирея до этого побеждал красно-синих в полуфиналах Евролиги в 2013 и 2015 годах и в финале в 2012 году.

«Нам будет тяжело настраиваться на матч за бронзу. У нас были другие цели и задачи на сезон. Но надо как-то постараться перестроиться, ведь, можно сказать, с матча за третье место начнется наш поход за трофеем Евролиги следующего сезона», — сказал Антонов.

«Нам надо оставаться вместе, принять поражение по- мужски и идти дальше», — добавил игрок.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сразится с проигравшим во встрече между турецким «Фенербахче» и испанским «Реалом».
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