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19 мая 2017, 22:03 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Итудис: Был ли у меня план против Спанулиса? Вы серьёзно?

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис раскритиковал журналиста за вопрос о том, был ли у ЦСКА специальный план по нейтрализации разыгрывающего «Олимпиакоса» Василиса Спанулиса.

Главный тренер ЦСКА <span class=error>Димитрис</span> <span class=error>Итудис</span> раскритиковал журналиста за вопрос о том был ли у ЦСКА специальный план по нейтрализации разыгрывающего Олимпиакоса Василиса Спанулиса. Увеличить
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«Был ли у нас план против Спанулиса? Вы серьёзно? Шутите, наверное? Василис — отличный игрок с огромным опытом выступлений в Евролиге. Да, у нас был план против него. Как и план против Принтезиса, Манцариса, Грина и всех остальных игроков соперника», — цитирует Итудиса корреспондент «Чемпионата».

Сегодня московский ЦСКА уступил в «Финале четырёх» Евролиги «Олимпиакосу» (78:82).
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