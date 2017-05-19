Итудис: Был ли у меня план против Спанулиса? Вы серьёзно?

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«Был ли у нас план против Спанулиса? Вы серьёзно? Шутите, наверное? Василис — отличный игрок с огромным опытом выступлений в Евролиге. Да, у нас был план против него. Как и план против Принтезиса, Манцариса, Грина и всех остальных игроков соперника», — цитирует Итудиса корреспондент «Чемпионата».

Сегодня московский ЦСКА уступил в «Финале четырёх» Евролиги «Олимпиакосу» (78:82).