Джексон: «Олимпиакос» заслужил выход в финал баскетбольной Евролиги

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ЦСКА уступил «Олимпиакосу» со счетом 78:82. Армейцы выигрывали после третьей четверти и вели в счете «плюс 5» в четвертой, но растеряли преимущество и в результате потерпели поражение. ЦСКА вновь не сумел обыграть «Олимпиакос» на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в «Финалах четырех». До этого «Олимпиакос» побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.

«Надо отдать должное “Олимпиакосу” — они играли великолепно. Включили давление в заключительной четверти, здорово сыграли в концовке и заслужили победу», — сказал Джексон.

«Сейчас мне все пишут сообщения, говорят, чтобы я не расстраивался, ведь провел хороший сезон. Но какое это сейчас имеет значение? Мы все очень сильно расстроены. Матч за третье место для нас ничего не значит, мы же ЦСКА, у нас может быть только одна цель — победа», — отметил игрок.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сыграет с проигравшей командой во встрече между турецким «Фенербахче» и испанским «Реалом».