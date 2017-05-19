ЦСКА не расколдовал «Олимпиакос»

ЦСКА — ОЛИМПИАКОС — 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22).

ЦСКА : Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12).

« Олимпиакос »: Спанулис (14 + 6 передач), Принтезис (14 + 7 подборов), Папаниколау (14 + 9 подборов), Мантзарис (12).

О предстоящем полуфинале Евролиги, 14-м для ЦСКА за последние 15 лет, и его очередной встрече с «Олимпиакосом» сказано и написано за последние недели было немало. Вкратце: армейцы действующие чемпионы, по очным встречам далеко впереди соперника — 16:6, победили его четыре раза за последние два сезона, в том числе и не так давно в Москве, но при этом крайне неудачно играют с красно-белыми именно в «Финалах четырех», потерпев три поражения за пять лет. Отвечать на вопросы, связанные с этим, устали и игроки, и руководство армейцев. И вот наконец настал час, когда пришло время выйти на площадку и доказать все там.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/GameON?src=hash">#GameON</a>: Semi-Final Game B - <a href="https://twitter.com/cskabasket">@cskabasket</a> vs. <a href="https://twitter.com/olympiacosbc">@olympiacosbc</a>​<br><br>Watch it LIVE on <a href="https://t.co/J0gi1gsj45">https://t.co/J0gi1gsj45</a> ⤵️ ??<a href="https://twitter.com/hashtag/CSKOLY?src=hash">#CSKOLY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/F4GLORY?src=hash">#F4GLORY</a> <a href="https://t.co/b1YYeZgQAC">pic.twitter.com/b1YYeZgQAC</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/865591226615058432">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОГОНЬ, ИДУЩИЙ СО МНОЙ

Еще накануне коллеги отмечали, что в Стамбуле не чувствуется особого ажиотажа, связанного с приездом лучших команд Европы — не так много рекламы, афиш, растяжек. А сама арена «Синан Эрдем» находится фактически на окраине города, в спальных районах рядом с аэропортом. Но выйдя в день матча из ближайшего метро, сразу стало понятно, что впечатление оказалось ложным — «Финал четырех» здесь ждали. Кругом был настоящий водоворот преимущественно желтого и черного цветов — фанаты «Фенербахче», поодиночке и группами в сопровождении полиции, торговцы атрибутикой, продавцы всего на свете. Чем ближе к арене, тем труднее становилось пробиваться через этот людской поток.

При этом на трибунах поначалу было достаточно свободных мест — матч «Фенербахче» был в расписании вторым, и его поклонники, составлявшие абсолютное большинство, внутрь не торопились, устроив на улице настоящий фестиваль с пиротехникой и громким скандированием речевок. Тем не менее, ЦСКА на представлении команд зал встретил гулом и свистом — предположения армейцев, что в Турции даже нейтральные зрители будут болеть против них, подтвердились. Жарко на площадке стало еще до начала, и не от огней, сопровождавших предматчевое шоу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">All set at the Sinan Erdem Arena for <a href="https://twitter.com/cskabasket">@cskabasket</a> vs <a href="https://twitter.com/olympiacosbc">@olympiacosbc</a>?<a href="https://twitter.com/hashtag/F4GLORY?src=hash">#F4GLORY</a> <a href="https://t.co/qyrdVeqL2E">pic.twitter.com/qyrdVeqL2E</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/865593847081914368">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С ТЕОДОСИЧЕМ И БЕЗ

Первая четверть осталась за действующими чемпионами — после несколько нервного начала тон игре армейцев задала «треха» Джексона. Затем ЦСКА довольно уверенно вел игру, не давая разгуляться лидеру соперников Спанулису. «Олимпиакос» вчистую выигрывал щиты, но при этом греки с игры реализовали лишь четыре броска из 12. Эта ужасающая для них статистика была не только следствием их собственной неточности, но и действий армейцев в обороне. Те не давали сопернику играть в комфортный для него баскетбол и бросать с выгодных позиций. Лишь попадание Принтезиса с сиреной позволило номинальным гостям завершить 10-минутку с отставанием «-6».

Впрочем, это было лишь начало. На то, что греки сдадутся, не рассчитывал никто. Вторая четверть началась с «трешки» Принтезиса, следом «Олимпиакос» попытался начать играть более плотно и надежно в защите. Преимущество ЦСКА начало таять, и вскоре после еще одного дальнего броска сократилось до минимума. На что Итудис ответил, временно убрав с паркета Теодосича. Армейцы совершили рывок 8:0, подавив оппонентов активностью, а трехочковый вернувшегося серба позволил им впервые в матче повести с двузначным преимуществом.

Отлично в эти моменты действовал Хряпа, не только собравший пару важных подборов, но и тонко ассистировавший партнерам. А Теодосич играл так, как будто не было никакой травмы перед «Финалом четырех» — он набрал 10 очков подряд, и на большой перерыв ЦСКА ушел бы с перевесом в семь баллов — 40:33. Но самое интересное было впереди.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">That's how <a href="https://twitter.com/SirHines">@SirHines</a> started his game.<a href="https://twitter.com/hashtag/F4GLORY?src=hash">#F4GLORY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/7DAYSMagicMoment?src=hash">#7DAYSMagicMoment</a> <a href="https://t.co/jKgn3OgK51">pic.twitter.com/jKgn3OgK51</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/865600408181407744">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РОКОВЫЕ «ТРЕХИ»

Тот факт, что третий отрезок станет для армейцев тяжелым, стало понятно, когда они за первую минуту схватили два фола, один из которых в нападении. К началу третьей минуты фолов уже было пять — половина от того, что было до перерыва. А «Олимпиакос» наконец начал забивать издали, что помогло ему вновь подобраться к сопернику. Тем временем наполняющие арену болельщики «Фенербахче» своим скандированием легко заглушили шумовую поддержку обеих играющих команд. А ЦСКА удалось притормозить соперника.

Второй за игру трехочковый Джексона и уверенная реализация штрафных позволила красно-синим держать соперника на дистанции. Вплоть до последних минут, когда греки трижды подряд забили с дистанции и сократили перевес всего до четырех очков. Удивительно, но процент реализации «трешек» у «Олимпиакоса» почти вдвое превышал те же показатели по обычным броскам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Vangelis Mantzaris pulls up and clears a last-second three-pointer!<a href="https://twitter.com/hashtag/CSKOLY?src=hash">#CSKOLY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/7DAYSMagicMoment?src=hash">#7DAYSMagicMoment</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/F4GLORY?src=hash">#F4GLORY</a> <a href="https://t.co/HJEaUT3Vwh">pic.twitter.com/HJEaUT3Vwh</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/865623055216721920">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Воодушевленные игроки греческой команды, которым наконец удалось нащупать бреши в обороне соперников, с началом четвертой четверти буквально полетели вперед. Демонстрируя психологическое преимущество, огромный Янг в одной из первых атак отвесил блок-шот Теодосичу. Напряжение росло, на счету было каждое попадание. Вскоре после того, как Огастин не реализовал два штрафных, а «Олимпиакос» в одной атаке собрал три подбора на чужом щите и закончил эту серию трехочковым, счет впервые за долгое время сравнялся.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">S P A N O U L I S<a href="https://twitter.com/hashtag/CSKOLY?src=hash">#CSKOLY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/7DAYSMagicMoment?src=hash">#7DAYSMagicMoment</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/F4GLORY?src=hash">#F4GLORY</a> <a href="https://t.co/YzoizeiCuo">pic.twitter.com/YzoizeiCuo</a></p>— EuroLeague (@EuroLeague) <a href="https://twitter.com/EuroLeague/status/865626141884796928">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стало понятно, что место в финале достанется тому, у кого в концовке крепче будут нервы. В решающие минуты «проснулся» Спанулис, дальним броском впервые в матче выведший греков вперед. ЦСКА ответил промахом Де Коло из-под кольца, и за 40 секунд до конца отставал уже «-3». Напряжение было таким, что дрогнул даже Теодосич. Серб сначала смазал один штрафной, что с ним бывает редко, а за шесть секунд до конца не забил решающую «треху».

Теперь ЦСКА в воскресенье предстоит игра за третье место.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.