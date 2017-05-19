ЦСКА не расколдовал «Олимпиакос»
ЦСКА сложил полномочия чемпиона Евролиги, в напряженном полуфинале проиграв греческому «Олимпиакосу» в третий раз за шесть лет.
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ЦСКА — ОЛИМПИАКОС — 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22).
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12).
«Олимпиакос»: Спанулис (14 + 6 передач), Принтезис (14 + 7 подборов), Папаниколау (14 + 9 подборов), Мантзарис (12).
О предстоящем полуфинале Евролиги, 14-м для ЦСКА за последние 15 лет, и его очередной встрече с «Олимпиакосом» сказано и написано за последние недели было немало. Вкратце: армейцы действующие чемпионы, по очным встречам далеко впереди соперника — 16:6, победили его четыре раза за последние два сезона, в том числе и не так давно в Москве, но при этом крайне неудачно играют с
ОГОНЬ, ИДУЩИЙ СО МНОЙ
Еще накануне коллеги отмечали, что в Стамбуле не чувствуется особого ажиотажа, связанного с приездом лучших команд Европы — не так много рекламы, афиш, растяжек. А сама арена «Синан Эрдем» находится фактически на окраине города, в спальных районах рядом с аэропортом. Но выйдя в день матча из ближайшего метро, сразу стало понятно, что впечатление оказалось ложным — «Финал четырех» здесь ждали. Кругом был настоящий водоворот преимущественно желтого и черного цветов — фанаты «Фенербахче», поодиночке и группами в сопровождении полиции, торговцы атрибутикой, продавцы всего на свете. Чем ближе к арене, тем труднее становилось пробиваться через этот людской поток.
При этом на трибунах поначалу было достаточно свободных мест — матч «Фенербахче» был в расписании вторым, и его поклонники, составлявшие абсолютное большинство, внутрь не торопились, устроив на улице настоящий фестиваль с пиротехникой и громким скандированием речевок. Тем не менее, ЦСКА на представлении команд зал встретил гулом и свистом — предположения армейцев, что в Турции даже нейтральные зрители будут болеть против них, подтвердились. Жарко на площадке стало еще до начала, и не от огней, сопровождавших предматчевое шоу.
С ТЕОДОСИЧЕМ И БЕЗ
Первая четверть осталась за действующими чемпионами — после несколько нервного начала тон игре армейцев задала «треха» Джексона. Затем ЦСКА довольно уверенно вел игру, не давая разгуляться лидеру соперников Спанулису. «Олимпиакос» вчистую выигрывал щиты, но при этом греки с игры реализовали лишь четыре броска из 12. Эта ужасающая для них статистика была не только следствием их собственной неточности, но и действий армейцев в обороне. Те не давали сопернику играть в комфортный для него баскетбол и бросать с выгодных позиций. Лишь попадание Принтезиса с сиреной позволило номинальным гостям завершить 10-минутку с отставанием «-6».
Впрочем, это было лишь начало. На то, что греки сдадутся, не рассчитывал никто. Вторая четверть началась с «трешки» Принтезиса, следом «Олимпиакос» попытался начать играть более плотно и надежно в защите. Преимущество ЦСКА начало таять, и вскоре после еще одного дальнего броска сократилось до минимума. На что Итудис ответил, временно убрав с паркета Теодосича. Армейцы совершили рывок 8:0, подавив оппонентов активностью, а трехочковый вернувшегося серба позволил им впервые в матче повести с двузначным преимуществом.
Отлично в эти моменты действовал Хряпа, не только собравший пару важных подборов, но и тонко ассистировавший партнерам. А Теодосич играл так, как будто не было никакой травмы перед «Финалом четырех» — он набрал 10 очков подряд, и на большой перерыв ЦСКА ушел бы с перевесом в семь баллов — 40:33. Но самое интересное было впереди.
РОКОВЫЕ «ТРЕХИ»
Тот факт, что третий отрезок станет для армейцев тяжелым, стало понятно, когда они за первую минуту схватили два фола, один из которых в нападении. К началу третьей минуты фолов уже было пять — половина от того, что было до перерыва. А «Олимпиакос» наконец начал забивать издали, что помогло ему вновь подобраться к сопернику. Тем временем наполняющие арену болельщики «Фенербахче» своим скандированием легко заглушили шумовую поддержку обеих играющих команд. А ЦСКА удалось притормозить соперника.
Второй за игру трехочковый Джексона и уверенная реализация штрафных позволила
Воодушевленные игроки греческой команды, которым наконец удалось нащупать бреши в обороне соперников, с началом четвертой четверти буквально полетели вперед. Демонстрируя психологическое преимущество, огромный Янг в одной из первых атак отвесил
Стало понятно, что место в финале достанется тому, у кого в концовке крепче будут нервы. В решающие минуты «проснулся» Спанулис, дальним броском впервые в матче выведший греков вперед. ЦСКА ответил промахом Де Коло
Теперь ЦСКА в воскресенье предстоит игра за третье место.
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
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