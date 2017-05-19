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19 мая 2017, 21:35 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Хряпа: Баскетболисты ЦСКА неудачно сыграли в защите в матче с «Олимпиакосом»

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА неудачно играли в защите в полуфинальном матче Евролиги с греческим «Олимпиакосом», а в концовке встречи не лучшим образом действовали в атаке. Об этом журналистам сказал капитан ЦСКА Виктор Хряпа.

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ЦСКА уступил «Олимпиакосу» со счетом 78:82. Армейцы выигрывали после третьей четверти и вели в счете «плюс 5» в четвертой, но растеряли преимущество и в результате потерпели поражение. ЦСКА вновь не сумел обыграть «Олимпиакос» на решающем этапе Евролиги, это поражение для армейцев от клуба из Пирея стало уже четвертым в «Финалах четырех». До этого «Олимпиакос» побеждал красно-синих в полуфиналах турнира 2013 и 2015 годов и в финале 2012 года.

«Ощущения дежавю нет, если сравнивать с 2012 годом, то сегодняшняя игра получилась совершенно другой. Мы неудачно сыграли в защите, дали забить несколько важных мячей. Плюс в концовке не играли в атаке так, как можем. В концовке “Олимпиакос” был лучше», — сказал Хряпа.

ЦСКА в матче за третье место, который состоится в Стамбуле в воскресенье, сыграет с проигравшей командой во встрече между турецким «Фенербахче» и испанским «Реалом».
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Джексон: «Олимпиакос» заслужил выход в финал баскетбольной Евролиги

СТАМБУЛ /Турция/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Греческий «Олимпиакос» заслужил победу над ЦСКА в полуфинальном матче баскетбольной Евролиги. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал защитник московской команды Аарон Джексон.
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