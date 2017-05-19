Теодосич: Баскетболистов ЦСКА не в чем упрекнуть, они играли лучше «Олимпиакоса»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЦСКА уступил «Олимпиакосу» со счетом 78:82. Армейцы выигрывали после третьей четверти и вели в счете «плюс 5» в четвертой, но растеряли преимущество и в результате потерпели поражение. ЦСКА никогда не обыгрывал «Олимпиакос» в «Финале четырех» Евролиги, потерпев три поражения.

«Очень обидное поражение, есть чувство дежавю. Мы весь матч играли хорошо, лучше “Олимпиакоса”. Но в конце случилось то, что случилось. Мне не в чем упрекнуть команду», — сказал Теодосич.

«Я считаю, что мы провели великий сезон. Сегодня мы проиграли не команде из третьей лиги, а “Олимпиакосу”, одному из лучших клубов Европы», — отметил игрок ЦСКА.

За шесть секунд до конца матча, когда «Олимпиакос» вел «плюс 2», Теодосич решился на трехочковый, но не попал. «В своем броске я был уверен», — сказал серб.