Баскетболисты ЦСКА проиграли «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги

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Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Милош Теодосич, набравший 23 очка.

ЦСКА в четвертый раз уступил «Олимпиакосу» в «Финале четырех» Евролиги. Ранее московская команда проигрывала клубу из Пирея в полуфиналах в 2013 и 2015 годах, а также в финале 2012 года. Кроме того, армейцы в пятый раз в «Финалах четырех» потерпели поражение от команды, имеющей в составе защитника Вассилиса Спанулиса. Спанулис до этого побеждал ЦСКА не только будучи игроком «Олимпиакоса», но и выступая за «Панатинаикос» (в 2009 году). При этом в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2016/17 ЦСКА дважды победил «Олимпиакос», а если брать в расчет всю историю противостояния российского и греческого клубов, то армейцы выиграли 21 матч, а проиграли 13.

ЦСКА при системе с «Финалом четырех» проигрывал в полуфиналах Евролиги восемь раз, шесть раз выступал в финалах, трижды одержав на турнире победу (2006, 2008, 2016). В Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге, ЦСКА побеждал четыре раза (1961, 1963, 1969, 1971). «Олимпиакос» выигрывал Евролигу трижды — в 1997, 2012 и 2013 гг.

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа обновил свой рекорд по количеству участий в «Финалах четырех», теперь в активе 34-летнего форварда их 11. Впервые в «Финале четырех» он сыграл в 2003 году.

Московская команда в матче за третье место встретится с проигравшим в матче между турецким «Фенербахче» и испанским «Реалом», который начнется в 21:30 мск. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье там же — на стамбульской арене «Синан Эрдем Доум». Игра за третье место начнется в 18:00 мск, финал — в 21:00 мск.