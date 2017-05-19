ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом» в финале четырех Евролиги

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Четверо сильнейших

19 мая в турецком Стамбуле стартует финал четырех мужской баскетбольной Евролиги — главного клубного турнира Старого света. Первыми на паркет «Синан Эрдем Даум» выйдут греческий «Олимпиакос» и московский ЦСКА, а затем за вторую путевку в финал сразятся испанский «Реал» из Мадрида и местный «Фенербахче».

До решающей стадии турнира добрались четыре сильнейших коллектива Евролиги этого сезона, да и вообще. Вдумайтесь, последний раз меньше двух команд из этой четверки в финале четырех было представлено в 2008 году!

А такое, чтобы в четверке сильнейших команд Европы не было ни одного из этих клубов, случилось последний раз в 2002 году. Впрочем, с 2003 по 2008 годы включительно в финалах четырех из этих команд играл только ЦСКА. Зато за последние восемь лет «Олимпиакос» играл в финалах четырех пять раз, дважды выиграв главный трофей, на счету мадридского «Реала» четыре попытки и одна победа, а «Фенербахче» входил в четверку лучших команд Европы в последних двух розыгрышах и снова повторил это достижение.

На счету российского флагмана за тот же период семь финалов четырех, включая победу в последнем розыгрыше Евролиги, когда «Фенербахче» был повержен в финальном матче в овертайме (101:96). Наконец, два года назад состав участников главного уикенда клубного европейского баскетбола был точно таким же, как сейчас. Тогда «Реал» в финале переиграл греков, а ЦСКА взял верх над турками в матче за третье место.

Новый формат

В этом сезоне Евролига представила на суд зрителей новый формат турнира, когда 16 клубов играют между собой в два круга долгий регулярный чемпионат без разделения на подгруппы, после чего восьмерка проводит плей-офф со стадии четвертьфинальных серий до трех побед.

Надо сказать, что формат однозначно можно назвать удачным. На стадии регулярного сезона зрители увидели яркую борьбу без явной доминации одной или нескольких команд. И хотя некоторые клубы, конечно, выделялись, все обыгрывали всех, и никто ни в одном матче не мог заранее считать себя победителем.

Оторвавшиеся от остальных «Реал» и ЦСКА потерпели семь и восемь поражений в 30 матчах соответственно, а ставшие аутсайдерами казанский УНИКС и итальянский «Милан» одержали по восемь побед. При этом сезон провалили еще два года назад игравшие в финале четырех признанные гранды — израильский «Маккаби» (выигравший ту Евролигу) и испанская «Барселона», с треском пролетевшие мимо плей-офф.

Не менее интересными получились и четвертьфинальные серии. ЦСКА достаточно спокойно разобрался в трех матчах с испанской «Басконией», а вот в остальных противостояниях не обошлось без неожиданностей. Закончивший пятым регулярный чемпионат «Фенербахче», конечно, был фаворитом в сражениях с греческим «Панатинаикосом», но не явным, тем более что у афинян было преимущество своей площадки. Однако турки сыграли идеально, уверенно выиграв все три встречи.

Ожесточенное сопротивление мадридскому «Реалу» оказала турецкая «Дарушшафака», финишировавшая в регулярке только восьмой и еле-еле пробившаяся в плей-офф. Несмотря на это, турки зацепили один матч в Мадриде и доставили «королевскому клубу» немало трудностей, хоть затем и уступили в обеих встречах дома.

Ну, а серия «Олимпиакос» — «Анадолу Эфес» и вовсе получилась похожей на триллер. После трех встреч турецкая команда вела 2−1 и принимала греков в четвертом поединке дома, но те все же смогли проявить характер и вырвать на зубах два матча, пробившись в финал четырех.

Фавориты

Несмотря на то что ЦСКА подходит к финалу четырех в качестве действующего чемпиона, пролидировавшего к тому же большую часть регулярного чемпионата и финишировавшего в нем на второй строчке, фаворитом красно-синие на этот раз не являются. Скрытым финалом многие считают полуфинальное сражение мадридского «Реала» с «Фенербахче» — эти команды смотрятся просто прекрасно, и пятое место турок в «гладком» сезоне Евролиги не должно вводить в заблуждение.

У всех четырех команд, представленных в решающей стадии турнира, есть свои козыри. Так, у «Реала» самый бросающий состав. Мадридцы атакуют из-за дуги и со средней дистанции значительно чаще других представленных в финале четырех команд и имеют богатый арсенал комбинаций, выводящий снайперов на свободный бросок. Снайперов же в испанской команде предостаточно. Фактически, таковыми можно назвать весь состав «сливочных», не считая центровых. Тон же задает опытный ветеран Серхио Юль, за которым соперникам придется следить особенно внимательно.

«Фенербахче» по стилю является антиподом «Реала», что делает их полуфинальное противостояние только интереснее. Турки предпочитают позиционное нападение, не обладая скоростными качествами оппонентов, зато их игра, построенная на пик-н-роллах, тоже приводит к завершающим броскам с открытых дистанций. Кроме того, баскетболисты турецкой команды отлично умеют разбивать защиту от пик-н-роллах, что станет дополнительной головной болью сначала для «Реала», а затем и для соперника по финалу или матчу за третье место.

Главной звездой команды является проводящий прекрасный сезон и лидирующий в Евролиге по подборам Экпе Удох, хотя Диксон, Богданович, Веселы, Слукас, Калинич и Датоме его дополняют прекрасно. Мало того, что против «Фенербахче» придется разрываться в обороне — то ли страховать от прорывов трехсекундную зону, то ли контролировать периметр от турецких снайперов, — так на стороне желто-синих будут еще и фанаты.

16-тысячная арена, на которой пройдет финал четырех, является домашней для сборной Турции, и, конечно, на ней сумасшедшая поддержка «Фенеру» обеспечена даже несмотря на то, что желто-синие проводят свои домашние встречи на другой площадке. При этом «Синан Эрдем Даум» вмещает на три тысячи зрителей больше, что только увеличит степень «ада» для соперников турецкой команды.

Что касается «Олимпиакоса», то греки выглядят в этой компании, пожалуй, самой слабой командой. Однако это очень обманчивая ситуация. С тем опытом, что есть у их лидеров — Василиса Спанулиса и Гиоргиоса Принтезиса, — пирейцам никто особенно не страшен, а статус андердога в какой-то степени даже играет команде на руку. Вообще, если у того же Принтезиса пойдет игра, то остановить «Олимпиакос» будет очень непросто, а этот 32-летний легкий форвард, словно вино, с годами становится только лучше.

Что до ЦСКА, то в распоряжении Димитриса Итудиса самый глубокий состав среди участников финала четырех, а заднее линии лучшей российской команды может позавидовать и не обиженный составом защитников «Реал». О чем говорить, если для усиления у красно-синих на скамейке есть Джексон, Хиггинс и Фридзон, а в стартовой пятерке играет лучший тандем защитников в Европе: Нандо де Коло — Милош Теодосич? Особенно впечатляют «малыши» армейцев еще и потому, что смотрятся выигрышно на фоне конкурентов по финалу четырех, хотя и у «Реала», и у «Фенера», и у «Олимпиакоса» игра в первую очередь зависит от той же линии.

В преддверии полуфинала, что за последние три недели команда Итудиса заметно выбилась из игрового ритма, проведя на этом отрезке только серию со значительно уступающей в классе «Астаной» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ (3−0). Вызывает опасения и состояние Теодосича, который только приступил к тренировкам после травмы и пока не набрал форму. Впрочем, зная этого мастера, можно смело предположить, что он компенсирует опытом и характером нехватку тонуса, насколько это возможно.

В любом случае, стамбульский финал четырех обещает быть жарким и очень качественным. В столице Турции собрались лучшие команды континента, и все расклады сейчас достаточно условны. Так что нам остается наслаждаться классным баскетболом, болеть или просто получать удовольствие от игры и накала. А уж он будет запредельным.