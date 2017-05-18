«Жду в финале ЦСКА и «Фенербахче». Владимир Гомельский — о «Финале четырех»
В пятницу ЦСКА сыграет с «Олимпиаксом» в полуфинале Евролиги. Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский сравнил составы команд и сделал осторожный прогноз на исход пятничных матчей.
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ЗАДНЯЯ ЛИНИЯ
Редкий случай, когда начинаешь сравнивать защитников двух команд и убеждаешься — у пары Милош Теодосич — Нандо Де Коло нет особых преимуществ над соперником. В стартовой пятерке «Олимпиакоса» выходят Вангелис Манцарис и Вассилис Спанулис. Кто из них лучший разыгрывающий — они сами не знают, да и тренер Яннис Сферопулос до сих пор не решил. У Манцариса — стабильный дальний бросок, у Спанулиса — невероятные волевые качества. Он — настоящий лидер команды. Кроме того, в распоряжении Сферопулоса еще три приличных, попадающих издали американца. Правда, и у армейцев снайперов хватает. Может, в меньшей степени это относится к Аарону Джексону, хотя под конец сезона он сильно поправил процент реализации трехочковых. Зато когда на площадке появляются Кори Хиггинс или Виталий Фридзон, они еще больше растягивают защиту соперника.
В чем преимущество ЦСКА? Однозначно — в суммарной скорости. Задняя линия армейцев бежит быстрее и организованнее. В конце концов, самый быстрый игрок в «Олимпиакосе» — Костас Папаниколау. Форвард. Тогда как тот же Спанулис, при всех своих лучших качествах, остается главной дыркой в защите пирейцев. Отсюда такое большое количество персональных замечаний, которое получает Василис. И ситуаций, когда тренеру приходится его беречь.
Чем хороши Милош и Нандо?
Оценка: 9 — 9.
ПЕРЕДНЯЯ ЛИНИЯ
Начнем с легких форвардов — Папаниколау против Курбанова. Костас имеет опыт игры в НБА. Он отлично выбирает позицию для борьбы на своем щите и неплохо идет на чужой. Но даже в этих компонентах грек не имеет преимущества перед Никитой, который в защите остается одним из лучших подбирающих, а когда борется за отскок в атаке, то выпрыгивает выше и своевременнее, чем тот же Папаниколау. Да, у Костаса стабильнее дальний бросок, но после возвращения
Тяжелые форварды у ЦСКА — как на подбор. А у «Олимпиакоса» — один Георгиос Принтезис. Нельзя назвать Кема Берча четвертым номером. Так же, как Патрика Янга. Они — центровые. А наши Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа и Семен Антонов с его дальним броском — все умеют играть лицом к кольцу. В мощи и физической силе Принтезис, конечно, выглядит предпочтительнее. Он и весит больше, и на ногах стоит лучше. Но у Сферопулоса в любом случае короче ротация. И ЦСКА получит преимущество в свежести после каждой замены.
На позиции центрового у «Олимпиакоса» всю вторую половину сезона выходит Берч. Конечно, он почти на 10 см выше Хайнса. Он не уступает Кайлу в прыжке. И у парня совершенно золотая координация для такого роста! Однако что забивает Хайнс, и что забивает Берч? Все — только после скидок, «парашютов» и подборов на чужом щите. Сами ни тот, ни другой, почти не владеют обыгрышем один в один спиной к кольцу. Янг в этом отношении опаснее — у него есть бросок с поворотом на 180 градусов (пусть и с очень небольшой дистанции). Конечно, Хайнса есть кому менять, но каждый выход Огастина — это кот в мешке. Джеймс — старательный, самоотверженный парень, при этом никогда не знаешь, что он будет делать. Как вольется в игру команды? Какую пользу принесет? И принесет ли вообще? Иногда Огастин допускает такие тактические ошибки, что просто за голову хватаешься! Так что на позиции центрового преимущество,
Оценка: 9 — 8 в пользу ЦСКА.
ТРЕНЕРЫ
Несмотря на то, что тренеры обеих команд — греки, школа у них разная. Димитрис Итудис — яркий представитель югославской школы баскетбола. И он мне нравится большим разнообразием своих решений. Сферопулос — такой же хороший мотиватор, так же активно ведет игру. Он очень хорош, если не лучше Итудиса, при выполнении домашнего задания. Однако в сложной ситуации у Янниса больше шансов допустить ошибку. И не потому, что он менее опытен. Просто относится к другой — к греческой баскетбольной школе. Даже с учетом очень сильных помощников Сферопулоса, суммарная подготовленность к сложным играм у тренерского штаба ЦСКА — выше. Немного — но выше.
Оценка: 8 — 7 в пользу ЦСКА.
ИТОГО: 27 — 24 в пользу ЦСКА.
РЕЗЮМЕ
Две победы ЦСКА над «Олимпиакосом» в регулярке только усиливают тревогу. Команда, ведомая такими лидерами, как Спанулис и Принтезис, не сдается даже при минус 20, что мы, к сожалению, прекрасно помним на примере матчей с ЦСКА в предыдущих «Финалах четырех». Пирейцы ищут пути, что делать дальше, и зачастую их находят. Времени на отдых перед Стамбулом у ветеранов «Олимпиакоса» было предостаточно, и думать, что армейцы сумеют их
Тем не менее, эти же победы ЦСКА не убили те ощущения и ту память, которая сохранилась в команде после обидных поражений в Стамбуле, Лондоне, Мадриде. Многие игроки из текущего состава армейцев были тогда на площадке. И проблем с мотивацией у них точно не возникнет. Я все же рискну и дам прогноз — мне кажется, что в воскресенье в Стамбуле в борьбе за титул сойдутся ЦСКА и «Фенербахче».
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