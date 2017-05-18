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18 мая 2017, 20:58 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Капитан ЦСКА Хряпа сказал, что прекрасно осведомлен о возможностях «Олимпиакоса»

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Капитан баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа прекрасно знаком с возможностями «Олимпиакоса», участие греческой команды в «Финале четырех» Евролиги было прогнозируемо. Об этом Хряпа заявил журналистам.

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Полуфинальный матч Евролиги между ЦСКА и «Олимпиакосом» пройдет в пятницу в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум». Встреча начнется в 18:30 мск. В другом полуфинале сыграют турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Финал турнира состоится в воскресенье.

«Соперника по полуфиналу знал хорошо, но тут ваши коллеги (журналисты) еще столько всего интересного рассказали про “Олимпиакос”, что теперь знаю его просто прекрасно», — сказал Хряпа.

34-летний Хряпа является рекордсменом по числу участий в «Финалах четырех» Евролиги (10 раз) — в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

По словам капитана ЦСКА, к «Финалу четырех» он «готов на 100 процентов». «Чувствую себя отлично. Что же касается соперников, то они были прогнозируемы, участники «Финала четырех» — самые сильные клубы Евролиги. В параллельном матче я бы поставил на «Реал», — отметил он.

ЦСКА — действующий победитель Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела «Фенербахче» (101:96). «Финал четырех» — это важнейшее событие сезона, все (игроки) его ждут. Несмотря на то, что мы в прошлом году победили, хочется повторить успех, — сказал Хряпа.
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