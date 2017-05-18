Гранд-реванш. Пять причин смотреть «Финал четырёх» Евролиги

Каждый «Финал четырёх» Евролиги становится ярким и запоминающимся событием в баскетбольной жизни континента. Сам формат этого мини-турнира, в котором у участников нет права на малейшую ошибку, зато хватает пространства для различных сюрпризов, уже гарантирует это. А кроме того, зрителей захватывает атмосфера праздника, которую подчёркивает каждая деталь — от церемонии награждения до выступлений групп поддержки, лучшими среди которых в нынешнем сезоне стали представители «Локомотива-Кубань». Но всё же в этом году особое внимание к решающим матчам турнира привлекают несколько чисто баскетбольных событий.

Финал реваншей

Нынешний «Финал четырёх» станет отличной возможностью для всех его участников поквитаться с соперниками за прошлые неудачи. Одной из главных причин этого будет то, что в Стамбуле соберутся те же гранды, которые разыгрывали трофей два года назад в Мадриде. Более того, даже полуфинальные пары оказались точно такими же. В зависимости от исхода борьбы в них может повториться и состав финалистов одного из двух последних розыгрышей. И тогда либо «Фенербахче» попробует отомстить ЦСКА за прошлогоднее поражение в овертайме, либо «Олимпиакос» попытается доказать «Реалу», что в 2015-м успех соперника обусловила в первую очередь домашняя площадка.

События берлинского финала с фантастическим камбэком турок, уступавших по ходу третьей четверти 21 очко, и спасительным броском Виктора Хряпы за считаные мгновения до окончания основного времени у многих ещё свежи в памяти. Как и то, что благодаря невероятному прорыву «Локомотива-Кубань» тот «Финал четырёх» стал первым в истории, в котором сыграли сразу два российских клуба. Но и греков с испанцами связывают особо «тёплые» отношения, уступающие по принципиальности только счётам «Олимпиакоса» с ЦСКА. Ведь за год до Мадрида подопечные Георгиоса Барцокаса вслед за «армейцами» огорчили и «Реал».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUO2ALlgFsR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@sirhines42 ??? #F4GLORY</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-18T11:25:23+00:00">May 18, 2017 at 4:25am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Прощальная гастроль Теодосича и компании

Вполне вероятно, что сразу для нескольких суперзвёзд европейского баскетбола «Финал четырёх» в Стамбуле станет последним в континентальной элите перед переездом в НБА. Первым в этом списке стоит имя Милоша Теодосича. Сербский разыгрывающий ЦСКА вызывает интерес за океаном уже несколько лет, но никогда ранее он не был настолько предметным. А кроме того, после нынешнего сезона контракт Теодосича с «армейцами» истечёт, а значит организациям НБА не придётся обременять себя выплатой компенсации. Перед началом нынешнего сезона генеральные менеджеры сильнейшей лиги мира назвали именно Милоша лучшим из баскетболистов, выступающим не в их турнире. А для самого 30-летнего защитника ещё один год задержки может окончательно поставить крест на перспективах добиться успеха за океаном.

Если в отношении переезда Теодосича ещё существуют определённые сомнения, то его соотечественник Богдан Богданович летом уедет в НБА почти наверняка. Генменеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац открытым текстом заявил, что рассчитывает на атакующего защитника в тренировочном лагере перед стартом будущего сезона. Блестящая игра Богдановича в плей-офф Евролиги лишний раз подчеркнула, что он стоит миллиона евро отступных, прописанных в его контракте с турками.

Возможна смена дислокации и центровым «Олимпиакоса» Николой Милутиновым. Ведь генменеджер «Сан-Антонио Спёрс» Ар Си Бьюфорд приезжал на матч плей-офф Евролиги греков с «Анадолу Эфес», в первую очередь чтобы посмотреть на серба, права на которого в НБА принадлежат его организации. В очередной раз говорить об умении работать с европейскими игроками в «Сан-Антонио» будет явно излишним.

Кроме того, нельзя полностью исключать, что после успехов в Европе не окажутся вновь востребованными на родине центровой «Фенербахче» Эпе Юдо и защитник «Олимпиакоса» Эрик Грин.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUPQEhngMrJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Respect. ✊️ #F4GLORY</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-18T15:13:10+00:00">May 18, 2017 at 8:13am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Элитный тест для Итудиса

В прошлом году Димитрис Итудис не без нервотрёпки, но всё же доказал свою принадлежность к элите европейского тренерского цеха, завоевав с ЦСКА звание чемпиона Евролиги. А теперь у греческого наставника есть возможность всего в 46 лет войти в ещё более узкий круг настоящих корифеев. Ведь в новейшей истории не только выиграть самый престижный еврокубок, но и защитить титул год спустя удавалось лишь двоим — Пини Гершону с «Маккаби» в 2004-м и 2005-м и Георгиосу Барцокасу с «Олимпиакосом» в 2012-м и 2013-м. Да и если копнуть поглубже, то за всю историю проведения «Финалов четырёх» подобным достижением смог отметиться ещё только Божидар Малькович во главе легендарной «Югопластики» в конце 80-х.

Руководство «армейцев» лояльность Итудису наглядно продемонстрировало ещё прошлым летом, предложив трёхлетний контракт. Однако обе стороны прекрасно понимают, что подписи на бумаге не отменяют необходимости подкреплять доверие успехами в виде трофеев высшей пробы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:29.12037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQRLL68h2of/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Obradovic #Itoudis #Panathinaikos</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by EuroLeague Türkiye ?? (@euroleagueturkiye) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-08T23:03:23+00:00">Feb 8, 2017 at 3:03pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Репутация Обрадовича

Например так, как это уже четверть века делает учитель Итудиса и нынешний наставник «Фенербахче» Желько Обрадович. Подписывая с ним соглашение четыре года назад, турки приглашали не просто самого авторитетного тренера Старого Света, а гарантию получения еврокубка. Ведь в каждом из пяти клубов, с которыми серб работал ранее, он обязательно оставлял на память о себе трофей континентального уровня. С «Партизаном» и «Ховентудом» в 90-х он по разу выигрывал Евролигу, «Бенеттону» в той же декаде достался Кубок Сапорты, а «Реалу» — оба титула сразу. «Панатинаикос» же под руководством Желько и вовсе превратился в самый маститый клуб XXI века, победив в Евролиге пять раз за 13 лет. Причём никому из них после приглашения Обрадовича не приходилось ждать больших побед дольше двух лет.

С «Фенербахче» же дела у мэтра пока складываются не так гладко. В первом сезоне он вообще не добрался до «Финала четырёх», затем занял четвёртое место, а год назад — второе. Тем не менее динамика результатов позволяет болельщикам турок надеяться, что дома Обрадович наконец подтвердит свою репутацию гаранта еврокубка.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.749999999999996% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUOzbF1FCkK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#FENER4GLORY #F4GLORY‬</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Fenerbahçe Basketbol (@fbbasketbol) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-18T11:02:50+00:00">May 18, 2017 at 4:02am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Шаг в историю Дончича

В предстоящем «Финале четырёх» 18-летний словенский талант Лука Дончич имеет возможность вписать своё имя в летопись европейского баскетбола золотыми буквами. Дело даже не в том, что он может стать самым молодым победителем Евролиги, обойдя Рики Рубио и Антониса Фоциса, которые стали обладателями этого титула в 19 лет. Тот баскетбол, который юный защитник демонстрирует в нынешнем сезоне, даёт все основания ставить его в один ряд с Драженом Петровичем.

Дончич уже выдал ряд ярких матчей и порадовал зрителей эффектными финтами, проходами и бросками. Он успел собрать несколько престижных индивидуальных призов, будучи признанным лучшим молодым игроком как Евролиги, так и испанской Лиги АСВ. Мало кто сомневается, что именно Лука получит и аналогичный трофей ФИБА, который вручают по итогам календарного года. Однако титул чемпиона Евролиги в ранге одного из ключевых игроков команды позволит словенцу сделать старт карьеры, которая обещает быть легендарной, по-настоящему блистательным.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUNUYKegcgU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">All business. #F4GLORY</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-17T21:12:19+00:00">May 17, 2017 at 2:12pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>