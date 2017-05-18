Гранд-реванш. Пять причин смотреть «Финал четырёх» Евролиги
Лебединая песня Теодосича и Богдановича, шанс войти в историю Итудиса, Обрадовича и Дончича — главные ожидания от решающей стадии Евролиги.
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Каждый «Финал четырёх» Евролиги становится ярким и запоминающимся событием в баскетбольной жизни континента. Сам формат этого
Финал реваншей
Нынешний «Финал четырёх» станет отличной возможностью для всех его участников поквитаться с соперниками за прошлые неудачи. Одной из главных причин этого будет то, что в Стамбуле соберутся те же гранды, которые разыгрывали трофей два года назад в Мадриде. Более того, даже полуфинальные пары оказались точно такими же. В зависимости от исхода борьбы в них может повториться и состав финалистов одного из двух последних розыгрышей. И тогда либо «Фенербахче» попробует отомстить ЦСКА за прошлогоднее поражение в овертайме, либо «Олимпиакос» попытается доказать «Реалу», что в 2015-м успех соперника обусловила в первую очередь домашняя площадка.
События берлинского финала с фантастическим камбэком турок, уступавших по ходу третьей четверти 21 очко, и спасительным броском Виктора Хряпы за считаные мгновения до окончания основного времени у многих ещё свежи в памяти. Как и то, что благодаря невероятному прорыву «Локомотива-Кубань» тот «Финал четырёх» стал первым в истории, в котором сыграли сразу два российских клуба. Но и греков с испанцами связывают особо «тёплые» отношения, уступающие по принципиальности только счётам «Олимпиакоса» с ЦСКА. Ведь за год до Мадрида подопечные Георгиоса Барцокаса вслед за «армейцами» огорчили и «Реал».
Прощальная гастроль Теодосича и компании
Вполне вероятно, что сразу для нескольких суперзвёзд европейского баскетбола «Финал четырёх» в Стамбуле станет последним в континентальной элите перед переездом в НБА. Первым в этом списке стоит имя Милоша Теодосича. Сербский разыгрывающий ЦСКА вызывает интерес за океаном уже несколько лет, но никогда ранее он не был настолько предметным. А кроме того, после нынешнего сезона контракт Теодосича с «армейцами» истечёт, а значит организациям НБА не придётся обременять себя выплатой компенсации. Перед началом нынешнего сезона генеральные менеджеры сильнейшей лиги мира назвали именно Милоша лучшим из баскетболистов, выступающим не в их турнире. А для самого 30-летнего защитника ещё один год задержки может окончательно поставить крест на перспективах добиться успеха за океаном.
Если в отношении переезда Теодосича ещё существуют определённые сомнения, то его соотечественник Богдан Богданович летом уедет в НБА почти наверняка. Генменеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац открытым текстом заявил, что рассчитывает на атакующего защитника в тренировочном лагере перед стартом будущего сезона. Блестящая игра Богдановича в
Возможна смена дислокации и центровым «Олимпиакоса» Николой Милутиновым. Ведь генменеджер «Сан-Антонио Спёрс» Ар Си Бьюфорд приезжал на матч
Кроме того, нельзя полностью исключать, что после успехов в Европе не окажутся вновь востребованными на родине центровой «Фенербахче» Эпе Юдо и защитник «Олимпиакоса» Эрик Грин.
Элитный тест для Итудиса
В прошлом году Димитрис Итудис не без нервотрёпки, но всё же доказал свою принадлежность к элите европейского тренерского цеха, завоевав с ЦСКА звание чемпиона Евролиги. А теперь у греческого наставника есть возможность всего в 46 лет войти в ещё более узкий круг настоящих корифеев. Ведь в новейшей истории не только выиграть самый престижный еврокубок, но и защитить титул год спустя удавалось лишь двоим — Пини Гершону с «Маккаби» в 2004-м и 2005-м и Георгиосу Барцокасу с «Олимпиакосом» в 2012-м и 2013-м. Да и если копнуть поглубже, то за всю историю проведения «Финалов четырёх» подобным достижением смог отметиться ещё только Божидар Малькович во главе легендарной «Югопластики» в конце 80-х.
Руководство «армейцев» лояльность Итудису наглядно продемонстрировало ещё прошлым летом, предложив трёхлетний контракт. Однако обе стороны прекрасно понимают, что подписи на бумаге не отменяют необходимости подкреплять доверие успехами в виде трофеев высшей пробы.
Репутация Обрадовича
Например так, как это уже четверть века делает учитель Итудиса и нынешний наставник «Фенербахче» Желько Обрадович. Подписывая с ним соглашение четыре года назад, турки приглашали не просто самого авторитетного тренера Старого Света, а гарантию получения еврокубка. Ведь в каждом из пяти клубов, с которыми серб работал ранее, он обязательно оставлял на память о себе трофей континентального уровня. С «Партизаном» и «Ховентудом» в 90-х он по разу выигрывал Евролигу, «Бенеттону» в той же декаде достался Кубок Сапорты, а «Реалу» — оба титула сразу. «Панатинаикос» же под руководством Желько и вовсе превратился в самый маститый клуб XXI века, победив в Евролиге пять раз за 13 лет. Причём никому из них после приглашения Обрадовича не приходилось ждать больших побед дольше двух лет.
С «Фенербахче» же дела у мэтра пока складываются не так гладко. В первом сезоне он вообще не добрался до «Финала четырёх», затем занял четвёртое место, а год назад — второе. Тем не менее динамика результатов позволяет болельщикам турок надеяться, что дома Обрадович наконец подтвердит свою репутацию гаранта еврокубка.
Шаг в историю Дончича
В предстоящем «Финале четырёх» 18-летний словенский талант Лука Дончич имеет возможность вписать своё имя в летопись европейского баскетбола золотыми буквами. Дело даже не в том, что он может стать самым молодым победителем Евролиги, обойдя Рики Рубио и Антониса Фоциса, которые стали обладателями этого титула в 19 лет. Тот баскетбол, который юный защитник демонстрирует в нынешнем сезоне, даёт все основания ставить его в один ряд с Драженом Петровичем.
Дончич уже выдал ряд ярких матчей и порадовал зрителей эффектными финтами, проходами и бросками. Он успел собрать несколько престижных индивидуальных призов, будучи признанным лучшим молодым игроком как Евролиги, так и испанской Лиги АСВ. Мало кто сомневается, что именно Лука получит и аналогичный трофей ФИБА, который вручают по итогам календарного года. Однако титул чемпиона Евролиги в ранге одного из ключевых игроков команды позволит словенцу сделать старт карьеры, которая обещает быть легендарной,
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