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18 мая 2017, 20:23 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Около 700 болельщиков приехало поддержать ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 700 болельщиков приехало в Стамбул поддержать баскетболистов ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.

Президент <span class=error>Евролиги</span> <span class=error>Жорди</span> Бертомеу ранее сказал ТАСС что полностью доволен организацией Финала четырех в Стамбуле. Увеличить
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«Поболеть за команду приехало около 700 человек», — сказали в пресс-службе.

ЦСКА в полуфинале сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум», встреча начнется в 18:30 (мск). В другой полуфинальной паре встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Финал турнира состоится в воскресенье.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела «Фенербахче» (101:96).

Президент Евролиги Жорди Бертомеу ранее сказал ТАСС, что полностью доволен организацией «Финала четырех» в Стамбуле. Он также отметил, что особое внимание уделяет вопросам безопасности.

ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), а еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971). В «Финале четырех» московский клуб выступит в 15-й раз, причем с 2003 году он пропустил лишь один решающий этап Евролиги.
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