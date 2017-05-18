Около 700 болельщиков приехало поддержать ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги

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«Поболеть за команду приехало около 700 человек», — сказали в пресс-службе.

ЦСКА в полуфинале сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум», встреча начнется в 18:30 (мск). В другой полуфинальной паре встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Финал турнира состоится в воскресенье.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела «Фенербахче» (101:96).

Президент Евролиги Жорди Бертомеу ранее сказал ТАСС, что полностью доволен организацией «Финала четырех» в Стамбуле. Он также отметил, что особое внимание уделяет вопросам безопасности.

ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), а еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971). В «Финале четырех» московский клуб выступит в 15-й раз, причем с 2003 году он пропустил лишь один решающий этап Евролиги.