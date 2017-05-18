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18 мая 2017, 15:54 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Желько Обрадович: У «Фенербахче» нет оснований верить в победу

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович поделился ожиданиями от выступления своих подопечных в «Финале четырёх» Евролиги.

«Мой опыт не имеет значения, важно лишь то, что нам удалось сохранить состав. Надеюсь, это поможет моей команде победить. С начала сезона мы слышим: «Фенербахче» должен то, «Фенербахче» должен это. Но мы никому ничего не должны, сам факт попадания в «Финал четырёх» — уже большое достижение.

Оснований верить в свою победу у нас нет — посмотрите на количество побед в Евролиге наших соперников, а мы всего-то в третий раз выходим в «Финал четырёх», — передаёт слова Обрадовича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

В полуфинале турнира «Фенербахче» встретится с мадридским «Реалом».
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