Сферопулос: Сюрпризы в этом «Финале четырёх» маловероятны

«Сюрпризы не так часто происходят. Смотреть на невероятные концовки матчей не всегда легко. Все команды этого “Финала четырёх” стабильны, поэтому и попали сюда. Составы сыгранны, а игроки обладают невероятной квалификацией. В таких условиях сюрпризы маловероятны», — передаёт слова Сферопулоса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Напомним, что «Олимпиакос» проведёт полуфинальный матч турнира с ЦСКА 19 мая.