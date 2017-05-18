Ватутин: Баскетболист ЦСКА Теодосич сыграет в «Финале четырех» Евролиги
СТАМБУЛ, 18 мая —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Один из лидеров московского ЦСКА Милош Теодосич сыграет в «Финале четырех» баскетбольной Евролиги, но трудно ожидать от него подвигов после двух недель без тренировок, заявил президент столичного клуба Андрей Ватутин.
«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с греческим «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Теодосич
«Беспокоит то, что Теодосич не тренировался две недели
«Понятно, что все будут стараться. Но трудно ожидать от Теодосича геройских подвигов после двух недель вне тренировочного процесса. Его игровой интеллект позволит ему не тренироваться полгода и потом сыграть. Физически он пока не готов на 100 процентов», — добавил президент ЦСКА.
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