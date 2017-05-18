Ватутин: Баскетболист ЦСКА Теодосич сыграет в «Финале четырех» Евролиги

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с греческим «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Теодосич из-за травмы пропустил в мае матчи плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Беспокоит то, что Теодосич не тренировался две недели из-за травмы стопы. Ему делали терапию. Он сыграл с болью матчи против “Басконии”. Снимаю шляпу перед ними. Эти экстра-усилия привели к тому, что он не играл две недели. Теодосич выйдет (в “Финале четырех”), но как он сыграет — одному богу известно», — сказал Ватутин журналистам.

«Понятно, что все будут стараться. Но трудно ожидать от Теодосича геройских подвигов после двух недель вне тренировочного процесса. Его игровой интеллект позволит ему не тренироваться полгода и потом сыграть. Физически он пока не готов на 100 процентов», — добавил президент ЦСКА.