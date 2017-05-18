Итудис заявил, что Теодосич не готов на 100% к «Финалу четырех» Евролиги

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30-летний Теодосич, являющийся одним из ключевых игроков ЦСКА, пропустил несколько матчей из-за травмы и вернулся к тренировкам совсем недавно.

«Милош не играл в плей-офф Единой лиги ВТБ, но теперь он вновь приступил к тренировкам. Пусть он не готов на 100 процентов, но у него есть огромное желание, стремление помочь команде», — сказал Итудис.

ЦСКА в полуфинале Евролиги сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум», встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре сыграют турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Финал турнира состоится в воскресенье.

«У нашей команды были взлеты и падения по ходу сезона, но мы смогли вновь попасть в “Финал четырех”. Это огромный успех менеджмента клуба. Мы сделаем все, чтобы сохранить трофей, который выиграли в прошлом году, у себя», — отметил Итудис.

Благодаря новому формату Евролиги все участники «Финала четырех» ранее встречались друг с другом в регулярном чемпионате турнира. Так, ЦСКА дважды победил «Олимпиакос» (90:86, 81:75). «Новый формат Евролиги стал очень интересным, нам понравилось, к тому же, все клубы играют со всеми сильнейшими, это хорошо для европейского баскетбола. Но “Финал четырех” — это другая история, тут все зависит от одной игры, победить может каждый», — сказал греческий специалист.

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче победила «Фенербахче» (101:96). «Несмотря на прошлые успехи, нужно жить настоящим. О том, что случилось в прошлом году, мы сейчас не вспоминаем», — сказал Итудис.

ЦСКА титулованнее «Олимпиакоса»

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз. Впервые это случилось в 1992 году, а затем в 2012-м — тогда ЦСКА дошел до финала, где уступил «Олимпиакосу» (61:62).

ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), а еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971). В «Финале четырех» московский клуб выступит в 15-й раз, причем с 2003 году он пропустил лишь один решающий этап Евролиги. «Олимпиакос» побеждал в Евролиге в 1997, 2012 и 2013 годах, в «Финале четырех» он сыграет 10-й раз.