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18 мая 2017, 12:38 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетбольная Евролига сохранит свой формат, независимо от количества команд

СТАМБУЛ, 18 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Баскетбольная Евролига сохранит свой формат независимо от того, сколько команд будет выступать в лиге в будущем, заявил президент турнира Жорди Бертомеу.

«Финал четырех» Евролиги текущего сезона пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. Московский ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с греческим «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Розыгрыш Евролиги впервые проходит в новом формате: в турнире приняли участие 16 клубов, которые провели регулярный сезон, сыграв каждый с каждым в два круга. По итогам регулярного сезона лучшие 8 клубов провели четвертьфинальные серии, выявив участников «Финала четырех».

Последний раз «Финал четырех» Евролиги проходил в Стамбуле в 2012 году.

«Стамбул — это сказочный город, мы рады вернуться сюда. Невозможно придумать лучше места для открытия “Финала четырех”. Евролига подходит к своей кульминации, в эти выходные мы узнаем победителя сезона. Пять лет тому назад мы только могли мечтать о такой организации лиги. В этом сезоне мы поменяли формат лиги, и он сохранится в будущем, независимо от количества команд. Этот сезон был самым успешным, на мой взгляд», — сказал Бертомеу журналистам.
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Бертомеу: Организаторы «Финала четырех» Евролиги уделили особое внимание безопасности

Бертомеу: Организаторы «Финала четырех» Евролиги уделили особое внимание безопасности

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вопросам безопасности на «Финале четырех» баскетбольной Евролиги, матчи которого пройдут с 19 по 21 мая в турецком Стамбуле, уделено особое внимание. Об этом ТАСС заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.
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