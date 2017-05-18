Баскетбольная Евролига сохранит свой формат, независимо от количества команд

«Финал четырех» Евролиги текущего сезона пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. Московский ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с греческим «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал». Розыгрыш Евролиги впервые проходит в новом формате: в турнире приняли участие 16 клубов, которые провели регулярный сезон, сыграв каждый с каждым в два круга. По итогам регулярного сезона лучшие 8 клубов провели четвертьфинальные серии, выявив участников «Финала четырех».

Последний раз «Финал четырех» Евролиги проходил в Стамбуле в 2012 году.

«Стамбул — это сказочный город, мы рады вернуться сюда. Невозможно придумать лучше места для открытия “Финала четырех”. Евролига подходит к своей кульминации, в эти выходные мы узнаем победителя сезона. Пять лет тому назад мы только могли мечтать о такой организации лиги. В этом сезоне мы поменяли формат лиги, и он сохранится в будущем, независимо от количества команд. Этот сезон был самым успешным, на мой взгляд», — сказал Бертомеу журналистам.