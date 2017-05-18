Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасности

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«Я доволен организацией “Финала четырех”. Здесь, в Турции, все сделано на высшем уровне. Что касается вопросов безопасности, то им уделено особое внимание», — сказал Бертомеу.

Он также отметил, что в июне приедет в Россию. «Это деловая поездка, связанная с заявкой Москвы на проведение “Финала четырех” 2019 года», — сказал Бертомеу. На проведение «Финала четырех» Евролиги-2019 претендует «ВТБ- Арена», которая строится в Петровском парке столицы России.

Матчи решающей стадии Евролиги сезона-2016/17 состоятся на стамбульской арене «Синан Эрдем Доум». В пятницу ЦСКА в полуфинале встретится с греческим «Олимпиакосом» (начало — 18:30 мск), а турецкий «Фенербахче» — с испанским «Реалом» (21:30).

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле в третий раз. Впервые это случилось в 1992 году, а затем в 2012-м — тогда он завершился победой «Олимпиакоса» над ЦСКА в финале (62:61).

ЦСКА является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела «Фенербахче» (101:96). ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), а еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971).