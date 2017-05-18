ЦСКА обеспокоен состоянием баскетболиста Теодосича перед «Финалом четырех» Евролиги

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«Безусловно, очень сильно тревожит состояние Милоша Теодосича, который только приступил к тренировкам и далек от лучших кондиций, — сказал Ватутин. — Что касается статистики матчей с греческим “Олимпиакосом” в “Финалах четырех”, то и место проведения, и принципиальный соперник — лучшая пища для разговоров болельщиков. Я предпочитаю жить настоящим, а не воспоминаниями о прошлом, какими бы они ни были — хорошими или плохими. Полуфинал Евролиги — сам по себе отличный мотиватор, и не столь важно, кто тебе противостоит, слабых там не бывает».

По словам президента ЦСКА, состав участников «Финала четырех» очень логичен. «Он говорит о том, что успешными становятся команды, делающие ставку на преемственность и последовательность. Все четыре участника “Финала четырех” могут похвастаться стабильностью как на тренерском мостике, так и в составе игроков», — отметил Ватутин.

«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом», а испанский «Реал» — с турецким «Фенербахче». Армейский клуб является действующим победителем Евролиги.