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Салон самолёта быстро заполнялся — большинство облачённых в хорошо знакомые красно-синие цвета пассажиров с трудом проходило по росту в дверные проёмы. ЦСКА отправился в Стамбул в сильнейшем составе. Вместе с основной командой на турецкий берег последовал офис клуба, «армейская» молодёжка, девушки из группы поддержки и баскетбольные журналисты.

В отличие от Берлина-2016 на борту не было видно членов семей игроков ЦСКА. Если на прошлогодний триумф красно-синих родные и близкие «армейцев» смотрели в близком к максимальному количестве, то в этом году личной группой поддержки могли похвастать только только Андрей Воронцевич, Нандо де Коло и Кайл Хайнс.

Причина на поверхности — безопасность. Ещё в январе защитник «армейцев» Аарон Джексон в «Твиттере» призывал руководство турнира перенести «Финал четырёх» из Стамбула. Дескать, не смогут игроки сосредоточиться на битве за победу в самом престижном турнирне Старого Света, когда их близкие подвергаются опасности, просто находясь на улицах Стамблу. На фоне накалившихся после убийства российского посла отношений между странами инициатива Джека получила немалую поддержку. Но Евролига на призывы никак не отреагировала.

Со временем разговоры сошли на нет, но опасения никуда не делись. Яркая тому иллюстрация — оставленные дома жёны и дети. Тем не менее, настроение у игроков было неплохое, при этом излишнего веселья на лицах не читалось, ведь попробовать отстаивать титул, завоёванный таким трудом, предстоит в логове заклятого врага — «Фенербахче». А в полуфинале красно-синих ждёт встреча с одним из самых принципиальных соперников в клубной истории — греческим «Олимпиакосом». Мягко говоря, задача не из лёгких.

Игроки и тренеры заняли переднюю часть самолёта, далее расположились сотрудники клуба, «молодёжка» и группа поддержки, а представителей прессы разместили в хвосте и попросили не беспокоить баскетболистов. За всех отдувался массажист-ветеран Аскер Барчо. 70-летний Деда прошёл по салону и поприветствовал попутчиков, повеселив их своими фирменными шутками. С нами путешествовала знаменитая голова талисмана ЦСКА — Просто Коня. Словом, журналисты не жаловались и тоже пребывали в неплохом настроении.

Лететь до Стамбула недолго — каких-то три с небольшим часа. Чартер ЦСКА — штука довольно комфортабельная, но и ему не удалось избежать попадания в зону турбулентности. Пару раз тряхануло так, что пассажиры хором выдохнули. А кто-то, возможно, и выругался. Про себя, не вслух. К счастью, вскоре человек и машина восторжествовали над природой и трясти перестало.

Полёт завершился благополучно, и ЦСКА растворился в огромном стамбульском аэропорту «Атататюрк», входящим в тройку крупнейших в Европе и десятку самых больших в мире. Ежегодно его услугами пользуется более 60 млн человек. Если бы не отдельный коридор, организованный для прохода баскетболистов, им бы пришлось отстоять гигантскую очередь на паспортный контроль. Но этого не произошло.

Здесь пути журналистов и игроков окончательно разделились. ЦСКА поехал заселяться в официальный отель, находящийся на большом удалении от «Синан Эрдем Доум», — арены, принимающей матчи «Финала четырёх"-2017. Представителям СМИ в этом отношении повезло больше — небольшая гостиница располагается всего в 10 минутах неспешной ходьбы от пресс-центра.

Типичная история — расспросить таксиста о предстоящем событии и построить вокруг этого текст — завершилась провалом. Но этот оказался неразговорчивым, на звучащий русский язык не обращал никакого внимания и гнал так, будто ему поставили ультиматум наподобие того, что получали персонажи фильма «Скорость».

Коллегам повезло больше — их водитель отличался не только колоритной внешностью, но и страстной любовью к «Фенербахче». Путём несложных вычислений он понял, что ребята русские, и принялся обращать их в свою веру — пел фанатские песни под соответствующую музыку.

Кстати, символики и рекламы «Финала четырёх» почти нигде не видно. Несколько билбордов подряд вокруг аэропорта и на улицах города — негусто для одной из столиц европейского баскетбола. На подходах к «Синан Эрдем Доум» стало ясно — подготовительные работы всё ещё не закончены. Как вокруг арены, так и внутри неё кипит бурная деятельность. Впрочем это неудивительно, учитывая масштабы предстоящего мероприятия.

Изрядно поплутав, мы наконец нашли выход с территории арены. Иногда казалось, что его попросту нет, настолько плотно друг к другу располагались ограждения с надписью Polis. По пути в отель никаких признаков того, что город готовиться принять «Финал четырёх», замечено не было, только турецкие флаги висят чуть ли не на каждом балконе. Но то ли ещё будет.