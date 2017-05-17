ЦСКА заработал более €1 млн за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мадридский «Реал» и московский ЦСКА заработали более €1 млн каждый за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги сезона-2016/17. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
Между 16 участниками регулярного чемпионата будут распределены более €12 млн. Наибольшую сумму (точная цифра не уточняется) получат «Реал» и ЦСКА, занявшие первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Между участниками
Помимо ЦСКА, из российских клубов в Евролиге выступал казанский УНИКС, который занял предпоследнее место в регулярном чемпионате и не пробился в
«Финал четырех» пройдет
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