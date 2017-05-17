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17 мая 2017, 12:55 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА заработал более €1 млн за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мадридский «Реал» и московский ЦСКА заработали более €1 млн каждый за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Между 16 участниками регулярного чемпионата будут распределены более €12 млн. Наибольшую сумму (точная цифра не уточняется) получат «Реал» и ЦСКА, занявшие первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Между участниками плей-офф и «Финал четырех» будут распределены €3,35 евро. Участники «Финал четырех» также получат дополнительные бонусы: €150 тысяч за четвертое место, €300 тысяч — за третье, €500 тысяч — за второе, €1 млн — за первое.

Помимо ЦСКА, из российских клубов в Евролиге выступал казанский УНИКС, который занял предпоследнее место в регулярном чемпионате и не пробился в плей-офф. ЦСКА вышел в «Финал четырех», где сыграет с греческим «Олимпиакосом». В другом полуфинальном матче встретятся турецкий «Фенербахче» и «Реал».

«Финал четырех» пройдет 19—21 мая в Стамбуле. Армейцы являются семикратными победителями Кубка европейских чемпионов/Евролиги и десятикратным участником «Финала четырех».
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