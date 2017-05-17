ЦСКА заработал более €1 млн за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги

Между 16 участниками регулярного чемпионата будут распределены более €12 млн. Наибольшую сумму (точная цифра не уточняется) получат «Реал» и ЦСКА, занявшие первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Между участниками плей-офф и «Финал четырех» будут распределены €3,35 евро. Участники «Финал четырех» также получат дополнительные бонусы: €150 тысяч за четвертое место, €300 тысяч — за третье, €500 тысяч — за второе, €1 млн — за первое.

Помимо ЦСКА, из российских клубов в Евролиге выступал казанский УНИКС, который занял предпоследнее место в регулярном чемпионате и не пробился в плей-офф. ЦСКА вышел в «Финал четырех», где сыграет с греческим «Олимпиакосом». В другом полуфинальном матче встретятся турецкий «Фенербахче» и «Реал».