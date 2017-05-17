Виктор Хряпа: Мы сделаем всё, чтобы защитить свой титул

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С 19 по 21 мая в Стамбуле пройдет «Финал четырех» Евролиги. ПБК ЦСКА в шестой раз подряд и 14-й раз за последние 15 лет сыграет в решающей стадии самого престижного клубного турнира европейского баскетбола. За право попасть в решающий матч сезона армейцы поспорят с греческим «Олимпиакосом». В другом полуфинале встретятся «Фенербахче» и «Реал».

Незадолго до вылета в Стамбул двукратный победитель Евролиги, капитан ЦСКА Виктор Хряпа пообщался с корреспондентом «Известий» Тимуром Ганеевым.

— В регулярном сезоне ЦСКА дважды обыграл «Олимпиакос». Это придаст вам дополнительной уверенности перед встречей в «Финале четырех»?

— Победы в «регулярке» — важный момент, но они никак не влияют на «Финал четырех». Я уже много лет говорю, что это лотерея. Счастливый билет может вытащить любая команда. По сути‚ судьба титула решается в одной игре.

— Какие сильные стороны «Олимпиакоса» вы могли бы выделить?

— Не буду оригинальным, это лидеры команды Василис Спанулис и Гиоргос Прентезис. В решающий момент игры они могут взять на себя инициативу и сделать результат. Все прекрасно это знают, поэтому постараемся сдержать их. В греческой команде есть много классных игроков, которые качественно делают черновую работу. Выделю Костаса Папаниколау и Янниса Папапетру. Могу сказать, что они заслуженно попали в «Финал четырех» и будут биться до последнего.

— ЦСКА трижды уступал «Олимпиакосу» в «Финале четырех» Евролиги и пока не смог одержать ни одной победы. В команде об этом не думают?

— Тяжело сказать. Возможно, и думаем, но никто не концентрируется на этом. Если каждый раз думать о каких-то неудобных соперниках или плохой статистике, нет смысла выходить в «Финал четырех». Возьмите нашу историю. За последние 15 лет ЦСКА 14 раз играл в решающей стадии Евролиги. И какой соперник стал для нас удобным? Назовите хоть одного. Таких нет. Поэтому все понимают ценность матча с «Олимпиакосом». Это один матч, который нужно выиграть любой ценой, выйти в финал и бороться за титул.

— ЦСКА стал сильнее по сравнению с прошлым годом?

— Нам удалось сохранить практически весь наш победный состав, и мы довольно неплохо провели этот сезон. Я бы не стал делать сравнений с прошлым годом из-за нового календаря Евролиги. Количество игр и, соответственно, нагрузки в разы увеличились. Но мы увеличили и результативность до 80−90 очков за игру. С нападением тоже всё нормально. Поэтому нужно сконцентрироваться на балансе атаки и защиты. В «Финале четырех» нельзя делать ставку только на нападение, нужен запасной вариант.

— В Стамбуле весь зал будет болеть против ЦСКА. Вы уже привыкли к этому?

— Мы постоянно сталкиваемся с этим во время выездных игр с «Басконией», «Црвеной Звездой», «Панатинаикосом», «Фенарбахче»… Болельщики ЦСКА приезжают поддержать нас на матчи регулярного сезона, но их не так много. Поэтому мы привыкли к давлению трибун. В составе ЦСКА собраны профессионалы, которые играли при полных стадионах не только за клуб, но и за сборные. Понятно, что вне зависимости от соперника турецкие болельщики будут против ЦСКА из-за нашей победы над «Фенербахче» в прошлом сезоне.

— Эксперты сходятся во мнении: ЦСКА повезло, что его соперником по «Финалу четырех» не стал турецкий «Анадолу Эфес». Согласны с этим?

— Возможно. «Анадолу» больше рассчитывает на индивидуальные действия своих лидеров — Джейсона Грейндждера, Деррика Брауна, Томаса Эртеля. Они здорово играют «один в один», и если поймают свой ритм, остановить их очень сложно. Это довольно непредсказуемая команда, от которой всегда можно ждать сюрприза.

— Не могу не спросить про самое болезненное поражение в истории ЦСКА: в 2012 году армейцы вели (+19) в середине третьей четверти, но «Олимпиакос» совершил невозможное, одержав победу на последних секундах…

— Это поражение осталось в прошлом. Мы получили урок и год назад им удачно воспользовались. Всегда нужно играть до конца, нельзя опускать руки, какая бы ни была разница в счете. В «Финале четырех» нет права на ошибку. Мы постараемся защитить свой титул и вновь порадовать наших болельщиков. У нас всё для этого есть.