Евролига представила проморолик к «Финалу четырёх»
Евролига представила
промо-ролик «Next Up» к стартующему 19 мая в Стамбуле «Финалу четырёх».
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Видимо, что-то случилось...
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В видео снялись представители ЦСКА защитник Нандо де Коло, форвард Андрей Воронцевич и защитник Аарон Джексон.
Напомним, что «армейцы» поборются за право выступить в финале турнира с греческим «Олимпиакосом», а мадридский «Реал» сразится с «Фенербахче».
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