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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29758674/
16 мая 2017, 13:54 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Евролига представила проморолик к «Финалу четырёх»

Евролига представила промо-ролик «Next Up» к стартующему 19 мая в Стамбуле «Финалу четырёх».

<span class=error>Евролига</span> представила <nobr>промо-ролик</nobr> <span class=error>Next</span> Up к стартующему 19 мая в Стамбуле Финалу четырёх. Увеличить
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В видео снялись представители ЦСКА защитник Нандо де Коло, форвард Андрей Воронцевич и защитник Аарон Джексон.

Напомним, что «армейцы» поборются за право выступить в финале турнира с греческим «Олимпиакосом», а мадридский «Реал» сразится с «Фенербахче».
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