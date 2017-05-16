Евролига представила проморолик к «Финалу четырёх»

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Еду в гостинице, где проживает сборная России по хоккею во время чемпионата мира, готовит один из лучших поваров Кельна. Об этом ТАСС рассказал врач СКА и национальной команды Егор Козлов.