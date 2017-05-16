Йонас Казлаускас и Лука Банки претендуют на пост тренера УНИКСа

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БК УНИКС близок к расставанию с главным тренером команды Евгением Пашутиным. По словам президента казанского клуба Евгения Богачева, 48-летний специалист не выполнил условия для автоматического продления контракта на следующий год (выход команды в четвертьфинал Евролиги или в финал Единой лиги ВТБ). Поэтому, скорее всего, Евгению Пашутину будет найдена замена. По информации «Известий», новым наставником клуба станет иностранный специалист.

На данный момент руководство УНИКСа рассматривает двух кандидатов на этот пост — 62-летнего литовца Йонаса Казлаускаса и 51-летнего итальянца Луку Банки.

— УНИКС начал переговоры с Казлаускасом еще в январе 2017 года, — рассказал источник «Известий» в клубе. — Однако титулованный литовец отказался от предложения возглавить команду в середине сезона, дав понять, что готов принять УНИКС летом. Поэтому руководство клуба стало рассматривать других кандидатов на место главного тренера. Клуб, в частности, контактировал с Лукой Банки. Однако окончательное решение предстоит принять президенту клуба. Президент клуба Богачев хочет дождаться окончания ведущих европейских чемпионатов и внимательно изучить достоинства всех кандидатов.

Президент УНИКСа Евгений Богачев отказался комментировать предстоящую рокировку в тренерском штабе.

— Пока действует контракт с Пашутиным, было бы некорректно комментировать кандидатуры других тренеров, — заявил «Известиям» Евгений Богачев. — Думаю, что после товарищеской игры с «Зенитом» 17 мая у нас состоится предметный разговор с Пашутиным относительно его будущего. Понятно, что я недоволен итогами сезона и не исключаю серьезных изменений как в составе команды, так и в нашем тренерском штабе. К сожалению, в нынешнем сезоне не все соответствовали уровню Евролиги.

Под руководством Евгения Пашутина УНИКС завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ-2015/16 и квалифицировался в Евролигу. Однако в 30 матчах регулярного сезона казанцы одержали только восемь побед, заняв 15-е место из 16. Безусловно, на выступление УНИКСа в Евролиге повлияло множество факторов: команда летала на выездные игры регулярными рейсами (зачастую через Москву), а в середине сезона клуб лишился двух основных игроков, которым пришлось в срочном порядке подыскивать замену.

Насыщенный график игр в Евролиге сказался и на результатах команды во внутреннем чемпионате. По итогам регулярного сезона Единой лиги УНИКС занял лишь пятое место и в первом раунде плей-офф столкнулся с краснодарским клубом «Локомомотив-Кубань». После четырех матчей подопечные Саши Обрадовича отправили игроков УНИКСа в отпуск (1:3).

Возможные преемники Евгения Пашутина в нынешнем сезоне взяли перерыв в тренерской деятельности: Лука Банки был уволен из «Милана» в июне 2015 года, а Йонас Казлаускас покинул сборную Литвы в августе 2016-го, после окончания Олимпийских игр-2016.

— Кандидатура 51-летнего Банки выглядит достаточно интересной, — продолжил источник «Известий» в казанском клубе. — Он стал тренером в 20 лет и долго работал в «Ливорно». Прорыв в его карьере наступил в 2006-м, когда он оказался в штабе Симоне Пьяниджани и в доминирующей в Италии «Сиене» и в сборной Италии. Банки проработал с Пьяниджани шесть лет, а после ухода его из «Сиены» возглавил клуб.

В первый же год Лука Банки выиграл чемпионат Италии-2012/13 и получил приглашение в самый богатый клуб страны «Милан». В столице Ломбардии Банки сразу оправдал доверие руководства: в сезоне-2013/14 он привел «Милан» к первой с 1996 года победе в чемпионате Италии. Банки имел предложения о работе от многих европейских клубов, но решил остаться в «Милане». Однако уже в следующем сезоне команда провалилась не только в Евролиге, но и в национальном чемпионате, и Банки был уволен. Таким образом, специалист уже два сезона находится без работы. Стоит также отметить, что в отличие от Йонаса Казлаускаса он никогда не имел опыта работы в другой стране.

В сезоне-2011/12 Казлаускас работал в московском ЦСКА. Под его руководством армейцы демонстрировали зрелищный баскетбол и выдали рекордную победную серию, а молодые игроки получили возможность проявить себя. Однако судьбу тренера определила одна игра. В решающем матче стамбульского «Финала четырех» Евролиги ЦСКА вел «+19» в середине третьей четверти, но «Олимпиакос» совершил невозможное. Игра завершилась одним из самых обидных поражений в истории столичного клуба (61:62).

Главных успехов в карьере Йонас Казлаускас добился с каунасским «Жальгирисом». Клуб доминировал в литовской лиге, выиграл Кубок Сапорты и Евролигу, а в 2000-м Казлаускас во главе сборной Литвы стал бронзовым призером Олимпиады в Сиднее. Тренер приводил литовскую команду к двум серебряным (2013, 2015) и одной бронзовой медали (2009) Евробаскета, а также — к четвертому месту на чемпионате мира 2014 года.

На просьбу корреспондента «Известий» прокомментировать ход переговоров с УНИКСом оба иностранных специалиста отказались от комментариев.