Усмирители драконов. «Локомотив» закончил серию в Казани

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На последний казанский матч серии команды вышли из-под «трибунки» одновременно и практически столкнулись в центральном круге перед началом разминки. Краснодарцы моментально погрузились в предыгровой режим, тогда как казанцы под руководством Кита Лэнгфорда дружно попрыгали, выстроив неровный овал. Раскрепощение — пожалуй, главный элемент, которого не хватило УНИКСу в третьем матче серии.

И, защиты, разумеется. Слово, которое Евгений Пашутин повторил несколько раз в своей послематчевой речи в среду, наверняка было самым популярным и в пятничный вечер. Даже несмотря на привычную картину, когда мяч в нападении надолго застревал в «изоляциях» Кита Лэнгфорда, и в лучшем случае получал вторую жизнь благодаря Хоакину Колому, УНИКС имел возможность зацепиться за соперника в заключительной четверти, но волшебство Тэйлора Рочести, наверняка желающего вернуться на уровень Евролиги, оказалось сильнее.

Если на что и рассчитывал Евгений Пашутин и полторы тысячи казанских болельщиков, так уж точно не на старт, который выдали хозяева. «Локомотив» не стал выжидать и сразу же проверил, насколько хорошо выучил уроки прошлого матча их соперник. Как оказалось, не очень. Несколько сольных кинжальных проходов Рочести, два штрафных Шуховцова и «трёха» Брокхоффа в переходном нападении заставили Евгения Пашутина практически насквозь пробить LED- панель (10:0).

Оказавшись в состоянии грогги, казанцы наконец-то начали проявлять признаки жизни. Лэнгфорд поднял свой ужасающий процент в серии первым попаданием со средней, Антон Понкрашов сделал то же самое, но уже с бонусным штрафным, а Павел Антипов нашёл идеальную позицию для трёхочкового в углу (8:15). Эмоций на паркете прибавили не только реакции на спорные решения обоих главных тренеров (их было достаточно для отдельного сюжета), но и технический фол Лэнгфорду.

Когда казалось, что УНИКС уже полностью вернулся в игру, гости моментально сместили акцент в атаке, серьезно загрузив в «краске» Андрея Зубкова и Яна Вуюкаса. Большим краснодарцев зачастую просто оставалось протянуть руку к кольцу, чтобы забить очередной лёгкий мяч. Финальный бросок Мэтта Дженнинга позволил «Локомотиву» удержать фантастические 75% с игры, о которые разбились все старания Лэнгфорда, практически забравшегося в двузначные числа — 20:31.

Найдя слабое место, краснодарцы уже не испытывали жалости к сопернику, регулярно проверяя защитные навыки Артёма Параховского и нервы Евгения Пашутина. Ни то, ни другое не выдержало давления — белорусский центровой получил третий фол уже в начале четверти, вскоре вынудив Пашутина поднять со скамейки Артёма Клименко. Единственную существенную помощь под щитом казанцы получили от Лэтэвиуса Уильямса, продолжавшего устраивать свои порядки на втором этаже. К концу первой половины на счету американского центрового значилось столько же подборов в нападении (5), сколько у всех игроков «Локомотива».

Помимо «рубки» на щитах Уильямс не забывал и о фирменных двоечках с Кино Коломом. Испанский разыгрывающий кормил не только своего центрового — благодаря Колому УНИКС наконец-то задвигал мяч по периметру, результатом чего стало приличное количество открытых бросков. Однако с реализацией у казанцев не задалось, и «Локомотив» платил довольно низкую цену за свои ошибки на периметре — 45:50.

После большого перерыва фрустрация в действиях игроков УНИКСа проявлялось всё отчётливее. Хозяевам не удавалось провести даже минимальный «сухой» отрезок, а в нападении казанцы всё чаще сбивались на дальние неэффективные атаки. Окончательно потерял надежду найти понимание у судей Лэнгфорд. После очередного прохода, в котором арбитр не посчитал контакт достаточным для назначения штрафных, Кит в сердцах сфолил на игроке «Локомотива», моментально получив неспортивный.

За первые 8 минут четверти краснодарцы позволили сопернику набрать всего 5 очков. «Локомотив» никуда не спешил, по-прежнему предпочитая доводить каждую атаку до верного. Самым популярным способом набора очков для подопечных Обрадовича стали штрафные — с игры у «Локо» отличались лишь Рочести, Вуюкас и Рочести. Однако и этого хватило, чтобы оторваться от соперника на двузначную дистанцию перед заключительной четвертью — 56:68.

Со стартом решающего отрезка значительный отрыв и не думал сокращаться, пока дополнительную энергию своим партнёрам не придал Евгений Воронов. Несколько перехватов, данк в быстром прорыве и флоутер от щита — этого было достаточно, чтобы начать финальную погоню. Свою лепту в неё внёс и Вуюкас, регулярно промахиваясь со штрафной, и заставляя Сашу Обрадовича вскидывать руки вверх.

Когда процент трёхочковых казанцев уже приближался к отметке 25 Вадим Панин и Антон Понкрашов отправили по одной дальней «бомбе», вынудив Обрадовича вмешаться в игру (71:75). Отзащищавшись в предыдущих эпизодах, казанцы не смогли оставить с Дженнингом равнозначного защитника. Первым финтом Мэтт усадил Вадима Панина на паркет, а после второго уже забил с фолом — за 73 секунды УНИКС могло спасти только чудо.

И оно практически произошло. После потери Колома Зубков мог принести своей команде досрочную победу, но его попытка цели не достигла. Завладевший мячом Панкрашов потратил всего 5 секунд, чтобы забить свой второй трёхочковый в матче (76:80). Один из лучших снайперов Единой лиги Мэтт Дженнинг своим промахом с линии штрафных вывел интригу на новый уровень. В тайм-ауте Пашутин явно подготовил комбинацию под Лэнгфорда, и тот выстрелил из-за дуги спустя мгновения после получения — есть!

Второй подарок кряду Дженнинг дарить не собирался, но время на невероятное спасение у казанцев ещё оставалось. На этот раз Лэнгфорду не удалось сразу оторваться от опекуна и пришлось бросать не только через руку, но и с приличным отклонением. Мяч скользнул по передней дужке после чего очутился в руках Андрея Зубкова. Форвард уверенно взял подбор и отправился пробивать штрафные.

Во время броска Антона Понкрашова Евгений Пашутин и Саша Обрадович уже отправились навстречу друг другу. Одному предстоит сложное межсезонье после провала в Евролиге и вылета в первом раунде Единой лиги. Второму — испытать на прочность ЦСКА, целую вечность не пропускавшего финал чемпионата России.