Усмирители драконов. «Локомотив» закончил серию в Казани
Подопечные Саши Обрадовича избежали пятого матча, выдержав давление УНИКСа в драматичной концовке.
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На последний казанский матч серии команды вышли
И, защиты, разумеется. Слово, которое Евгений Пашутин повторил несколько раз в своей послематчевой речи в среду, наверняка было самым популярным и в пятничный вечер. Даже несмотря на привычную картину, когда мяч в нападении надолго застревал в «изоляциях» Кита Лэнгфорда, и в лучшем случае получал вторую жизнь благодаря Хоакину Колому, УНИКС имел возможность зацепиться за соперника в заключительной четверти, но волшебство Тэйлора Рочести, наверняка желающего вернуться на уровень Евролиги, оказалось сильнее.
Если на что и рассчитывал Евгений Пашутин и полторы тысячи казанских болельщиков, так уж точно не на старт, который выдали хозяева. «Локомотив» не стал выжидать и сразу же проверил, насколько хорошо выучил уроки прошлого матча их соперник. Как оказалось, не очень. Несколько сольных кинжальных проходов Рочести, два штрафных Шуховцова и «трёха» Брокхоффа в переходном нападении заставили Евгения Пашутина практически насквозь пробить LED- панель (10:0).
Оказавшись в состоянии грогги, казанцы
Когда казалось, что УНИКС уже полностью вернулся в игру, гости моментально сместили акцент в атаке, серьезно загрузив в «краске» Андрея Зубкова и Яна Вуюкаса. Большим краснодарцев зачастую просто оставалось протянуть руку к кольцу, чтобы забить очередной лёгкий мяч. Финальный бросок Мэтта Дженнинга позволил «Локомотиву» удержать фантастические 75% с игры, о которые разбились все старания Лэнгфорда, практически забравшегося в двузначные числа — 20:31.
Найдя слабое место, краснодарцы уже не испытывали жалости к сопернику, регулярно проверяя защитные навыки Артёма Параховского и нервы Евгения Пашутина. Ни то, ни другое не выдержало давления — белорусский центровой получил третий фол уже в начале четверти, вскоре вынудив Пашутина поднять со скамейки Артёма Клименко. Единственную существенную помощь под щитом казанцы получили от Лэтэвиуса Уильямса, продолжавшего устраивать свои порядки на втором этаже. К концу первой половины на счету американского центрового значилось столько же подборов в нападении (5), сколько у всех игроков «Локомотива».
Помимо «рубки» на щитах Уильямс не забывал и о фирменных двоечках с Кино Коломом. Испанский разыгрывающий кормил не только своего центрового — благодаря Колому УНИКС
После большого перерыва фрустрация в действиях игроков УНИКСа проявлялось всё отчётливее. Хозяевам не удавалось провести даже минимальный «сухой» отрезок, а в нападении казанцы всё чаще сбивались на дальние неэффективные атаки. Окончательно потерял надежду найти понимание у судей Лэнгфорд. После очередного прохода, в котором арбитр не посчитал контакт достаточным для назначения штрафных, Кит в сердцах сфолил на игроке «Локомотива», моментально получив неспортивный.
За первые 8 минут четверти краснодарцы позволили сопернику набрать всего 5 очков. «Локомотив» никуда не спешил,
Со стартом решающего отрезка значительный отрыв и не думал сокращаться, пока дополнительную энергию своим партнёрам не придал Евгений Воронов. Несколько перехватов, данк в быстром прорыве и флоутер от щита — этого было достаточно, чтобы начать финальную погоню. Свою лепту в неё внёс и Вуюкас, регулярно промахиваясь со штрафной, и заставляя Сашу Обрадовича вскидывать руки вверх.
Когда процент трёхочковых казанцев уже приближался к отметке 25 Вадим Панин и Антон Понкрашов отправили по одной дальней «бомбе», вынудив Обрадовича вмешаться в игру (71:75). Отзащищавшись в предыдущих эпизодах, казанцы не смогли оставить с Дженнингом равнозначного защитника. Первым финтом Мэтт усадил Вадима Панина на паркет, а после второго уже забил с фолом — за 73 секунды УНИКС могло спасти только чудо.
И оно практически произошло. После потери Колома Зубков мог принести своей команде досрочную победу, но его попытка цели не достигла. Завладевший мячом Панкрашов потратил всего 5 секунд, чтобы забить свой второй трёхочковый в матче (76:80). Один из лучших снайперов Единой лиги Мэтт Дженнинг своим промахом с линии штрафных вывел интригу на новый уровень. В
Второй подарок кряду Дженнинг дарить не собирался, но время на невероятное спасение у казанцев ещё оставалось. На этот раз Лэнгфорду не удалось сразу оторваться от опекуна и пришлось бросать не только через руку, но и с приличным отклонением. Мяч скользнул по передней дужке после чего очутился в руках Андрея Зубкова. Форвард уверенно взял подбор и отправился пробивать штрафные.
Во время броска Антона Понкрашова Евгений Пашутин и Саша Обрадович уже отправились навстречу друг другу. Одному предстоит сложное межсезонье после провала в Евролиге и вылета в первом раунде Единой лиги. Второму — испытать на прочность ЦСКА, целую вечность не пропускавшего финал чемпионата России.
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