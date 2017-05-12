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12 мая 2017, 21:50 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

БК «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Баскетболисты клуба «Локомотив- Кубань» нанесли поражение казанскому УНИКСу со счетом 84:79 в четвертом матче серии ¼ финала Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд турнира.

Краснодарский клуб в серии ¼ финала обыграл казанский <span class=error>УНИКС</span>. Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Локомотива» Тэйлор Рочести, в активе которого 21 очко.

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу краснодарской команды. В полуфинале «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА.
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