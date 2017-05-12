«ЦСКА не будет соревноваться с “Фенербахче” в размерах бюджета»

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Владелец ПБК ЦСКА — компания «Норильский Никель» — сохранил финансирование клуба на уровне прошлого сезона. Вклад компании в бюджет ЦСКА в сезоне-2015/16 составил 1,9 млрд рублей (общий бюджет армейцев находился на уровне 2 млрд 759 млн рублей). Это позволило сохранить победный состав и пригласить нескольких опытных баскетболистов. Однако летом 2017 года у девяти игроков заканчиваются контракты с ЦСКА. В их число попадает и один из лучших игроков Европы, вице-чемпион Олимпийских игр-2016 Милош Теодосич.

О том, какой курс в следующем сезоне возьмет ЦСКА и сможет ли клуб удержать в составе сербского защитника, корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву рассказала вице-президент «Норильского Никеля» Елена Безденежных.

— Новый формат Евролиги оправдал себя по зрелищности, но насколько увеличились финансовые затраты команды? Очевидно, что стало больше перелётов, увеличились затраты на организацию матчей в Москве…

— Если о деньгах, то расходы компании не увеличились. Мы ждем побед ЦСКА во всех турнирах. Это самое главное.

— Изменился ли вклад вашей компании в бюджет ЦСКА после завоевания клубом чемпионства в Евролиге?

— ЦСКА и руководство клуба делает все для того, чтобы расходы были оптимальными. Все статьи затрат руководство клуба пересмотрело — они остались в пределах прошлого года.

— ЦСКА предстоит защитить титул чемпиона Евролиги. Предусмотрены ли для команды призовые за выход в «Финал четырех» и победу в турнире?

— Самое главное для нас — победа. Естественно, мы поощряем тех, кто приносит победы нам и нашей стране.

— Перед финальной частью сезона ЦСКА представил новый логотип. Как вам новый облик лучшего клуба Европы?

— Я считаю, что ЦСКА, как клуб с многолетней историей, должен поддерживать новые тенденции. И, я думаю, это у нас получилось. Логотип соответствует духу времени и должен понравиться нашим болельщикам.

— В прошлом сезоне ЦСКА удалось сохранить в составе Нандо де Коло. В этом году контракт заканчивается у Милоша Теодосича, будет ли задача удержать серба в межсезонье?

— У нас есть задача сохранить титул. Это сложнее, чем его завоевать. Де Коло и Теодосич, как и остальные игроки, принесли нам успех в прошлом сезоне. И мы надеемся, что оба этих лидера помогут нам и в следующем сезоне. А решать это предстоит руководству клуба по итогам «Финала четырех» в Стамбуле.

— В Турции договорились о большой баскетбольной сделке — «Дарушафака» становится фарм-клубом (резервной командой) «Фенербахче». Это в разы увеличит бюджет финалиста прошлого сезона Евролиги. А повлияет ли это на планирование бюджета ЦСКА на будущий сезон?

— Соревноваться в размерах финансирования клуба — не наша задача. Мы точно не стремимся к тому, чтобы стать клубом с самым большим бюджетом в европейском баскетболе. Поэтому, если «Фенербахче» заберет себе пальму первенства в финансировании клуба, мы согласны им уступить. Однако, мы не намерены уступать им титул чемпионов Евролиги.