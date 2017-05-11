Баскетболист ЦСКА Де Коло вошел в первую символическую пятерку Евролиги-2016/17
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА француз Нандо Де Коло вошел в первую символическую пятерку баскетбольной Евролиги сезона-2016/17, его одноклубник, сербский разыгрывающий Милош Теодосич попал во вторую пятерку, сообщается на официальном сайте турнира.
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Средние показатели Де Коло за игру в нынешнем сезоне Евролиги составляют 19,4 очка, 2,9 подбора и 4 передачи. Теодосич в среднем за игру набирал 16,2 очка, делал 2,1 подбора и 7 передач.
Кроме Де Коло в первую символическую пятерку Евролигу вошли: испанец Серхио Льюль («Реал» Мадрид), Богдан Богданович («Фенербахче» Стамбул), Георгиос Принтезис («Олимпиакос» Пирей) и Экпе Удох («Фенербахче»). Во вторую пятерку Евролиги кроме Теодосича попали: Брэд Ванамэйкер («Дарюшафака» Стамбул), Николо Мелли («Бамберг»), Брайнт Данстон («Анадолу Эфес» Стамбул) и Густаво Айон («Реал»).
«Финал четырех» Евролиги пройдет с 19 по 21 мая в Стамбуле. В полуфиналах турнира сыграют ЦСКА — «Олимпиакос» и «Фенербахче» — «Реал».
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