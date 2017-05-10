Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29698217/
10 мая 2017, 19:32 | Баскетбол: Еврокубки | Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» проиграли ЦСКА и завершили сезон в Единой лиге ВТБ

Президентский баскетбольный клуб «Астана» проиграл московскому ЦСКА в заключительном матче сезона в Единой лиге ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

Третья игра серии четвертьфинала проходила сегодня, 10 мая, в столице Казахстана и завершилась со счетом 73:91 в пользу гостей. Хозяевам удалось победить лишь в третьей четверти, а во всех остальных сильнее был российский клуб.

Самым результативным игроком встречи стал Роберт Лоури из «Астаны», на счету которого 20 набранных очков.

Таким образом, ЦСКА со счетом 3:0 в серии победил «Астану» и вышел в полуфинал. Казахстанский же клуб завершил выступления в этом сезоне.

Отметим, что ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
10 мая

Руководство "Кайрата" недовольно. Будет встреча с ними - Цхададзе о возможной отставке

"Кайрат" победил "Иртыш" в матче с двумя удалениями и стал последним полуфиналистом Кубка Казахстана

Гол в дополнительное время принес "Атырау" выход в полуфинал Кубка Казахстана