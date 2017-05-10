Баскетболисты «Астаны» проиграли ЦСКА и завершили сезон в Единой лиге ВТБ

Третья игра серии четвертьфинала проходила сегодня, 10 мая, в столице Казахстана и завершилась со счетом 73:91 в пользу гостей. Хозяевам удалось победить лишь в третьей четверти, а во всех остальных сильнее был российский клуб.

Самым результативным игроком встречи стал Роберт Лоури из «Астаны», на счету которого 20 набранных очков.

Таким образом, ЦСКА со счетом 3:0 в серии победил «Астану» и вышел в полуфинал. Казахстанский же клуб завершил выступления в этом сезоне.

Отметим, что ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ и Евролиги.