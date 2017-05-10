Баскетболисты ЦСКА обыграли «Астану» и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

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Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Нандо де Коло, набравший 18 очков. У «Астаны» больше всех очков на счету защитника Роберта Лоури — 20.

ЦСКА выиграл серию со счетом 3−0.

В следующем раунде ЦСКА сыграет с победителем пары «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань), где в серии до трех побед пока ничья 1−1.