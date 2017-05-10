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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/29698038/
10 мая 2017, 19:20 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Астану» и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде победил «Астану» со счетом 91:73 в третьем четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира.

Баскетболисты ЦСКА обыграли Астану и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ - Фото Увеличить
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Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Нандо де Коло, набравший 18 очков. У «Астаны» больше всех очков на счету защитника Роберта Лоури — 20.

ЦСКА выиграл серию со счетом 3−0.

В следующем раунде ЦСКА сыграет с победителем пары «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань), где в серии до трех побед пока ничья 1−1.
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